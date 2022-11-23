23 ноября 2022

Тюменские депутаты приняли городской бюджет на 2023 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по бюджету - 2015. Гордума. Тюмень, тюменская городская дума
Бюджет на 2023 год будет дефицитным Фото:

Депутаты Тюменской городской думы приняли бюджет на 2023 год. Проект бюджета законодатели утвердили на очередном заседании.

«Проектом решения предусматривается утверждение следующих основных характеристик бюджета города Тюмени на 2023 год. Доходы — 35, 623 млрд рублей, расходы — 38, 078 млрд рублей, дефицит — 2, 455 млрд рублей», — доложил председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук.

Платить по долговым обязательствам депутаты планируют в 2024 и 2025 годах. В этот период бюджет, полагают народные избранники, будет профицитным.

В сравнении с 2022 годом доходы и расходы городского бюджета снизились. Доходы тюменского бюджета в 2022 составили 39, 949 млрд рублей, расходы — 40, 970 млрд рублей.

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Депутаты Тюменской городской думы приняли бюджет на 2023 год. Проект бюджета законодатели утвердили на очередном заседании. «Проектом решения предусматривается утверждение следующих основных характеристик бюджета города Тюмени на 2023 год. Доходы — 35, 623 млрд рублей, расходы — 38, 078 млрд рублей, дефицит — 2, 455 млрд рублей», — доложил председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук. Платить по долговым обязательствам депутаты планируют в 2024 и 2025 годах. В этот период бюджет, полагают народные избранники, будет профицитным. В сравнении с 2022 годом доходы и расходы городского бюджета снизились. Доходы тюменского бюджета в 2022 составили 39, 949 млрд рублей, расходы — 40, 970 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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