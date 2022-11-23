Тюменские депутаты приняли городской бюджет на 2023 год

Депутаты Тюменской городской думы приняли бюджет на 2023 год. Проект бюджета законодатели утвердили на очередном заседании.
«Проектом решения предусматривается утверждение следующих основных характеристик бюджета города Тюмени на 2023 год. Доходы — 35, 623 млрд рублей, расходы — 38, 078 млрд рублей, дефицит — 2, 455 млрд рублей», — доложил председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук.
Платить по долговым обязательствам депутаты планируют в 2024 и 2025 годах. В этот период бюджет, полагают народные избранники, будет профицитным.
В сравнении с 2022 годом доходы и расходы городского бюджета снизились. Доходы тюменского бюджета в 2022 составили 39, 949 млрд рублей, расходы — 40, 970 млрд рублей.
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