Суд в Москве арестовал украинцев за подготовку теракта

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Граждан Украины арестовали на два месяца Фото:

Лефортовский суд Москвы арестовал трех украинцев по обвинению в подготовке теракта. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Все трое являются гражданами Украины», — приводит ТАСС заявление суда.

Их обвиняют в нарушении уголовного кодекса. Граждане Украины подозреваются в подготовке теракта, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Ранее в Брянске задержали украинца из-за подготовки теракта. ФСБ сообщила, что он действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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Лефортовский суд Москвы арестовал трех украинцев по обвинению в подготовке теракта. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Все трое являются гражданами Украины», — приводит ТАСС заявление суда. Их обвиняют в нарушении уголовного кодекса. Граждане Украины подозреваются в подготовке теракта, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Ранее в Брянске задержали украинца из-за подготовки теракта. ФСБ сообщила, что он действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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