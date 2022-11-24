Суд в Москве арестовал украинцев за подготовку теракта

Лефортовский суд Москвы арестовал трех украинцев по обвинению в подготовке теракта. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Все трое являются гражданами Украины», — приводит ТАСС заявление суда.
Их обвиняют в нарушении уголовного кодекса. Граждане Украины подозреваются в подготовке теракта, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.
Ранее в Брянске задержали украинца из-за подготовки теракта. ФСБ сообщила, что он действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews