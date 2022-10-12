ФСБ задержала украинца, который готовил теракт в Брянске

12 октября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Гражданин Украины готовил теракт в Брянске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На транспортно-логистическом терминале в Брянске был задержан гражданин Украины, который готовил теракт по заданию украинской службы безопасности. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения», —заявили в ЦОС. По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб прилетел из Киева транзитом через Эстонию в приграничный регион РФ. Там он изъял схрон, подготовленный СБУ, с компонентами взрывных устройств. Также в сообщении добавили, что у задержанного было изъято самодельное взрывное устройство, в основу которой входила боевая часть противотанковой управляемой ракеты. Ранее от жителей Керчи поступило сообщение о взрывах на Крымском мосту. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «терроризм». По заявлению президента РФ Владимира Путина, в этом были замешаны украинские спецслужбы, пишет RT.

На транспортно-логистическом терминале в Брянске был задержан гражданин Украины, который готовил теракт по заданию украинской службы безопасности. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения», —заявили в ЦОС. По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб прилетел из Киева транзитом через Эстонию в приграничный регион РФ. Там он изъял схрон, подготовленный СБУ, с компонентами взрывных устройств. Также в сообщении добавили, что у задержанного было изъято самодельное взрывное устройство, в основу которой входила боевая часть противотанковой управляемой ракеты. Ранее от жителей Керчи поступило сообщение о взрывах на Крымском мосту. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «терроризм». По заявлению президента РФ Владимира Путина, в этом были замешаны украинские спецслужбы, пишет RT.