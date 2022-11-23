23 ноября 2022

Челябинского учителя будут судить за подделку QR-кода о вакцинации от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
Учитель договорилась о получении сертификата без прививки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Учителя средней школы в селе Новобатурино в Челябинской области будут судить за подделку QR-кода о вакцинации от коронавируса. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, 65-летняя преподавательница пошла на правонарушение, чтобы ее не отстранили от работы.

«Учительница договорилась о внесении своих данных в медицинскую информационную систему „Барс“, которая отображает статус вакцинации. После она ввела всю информацию на „Госуслугах“, получила сертификат о вакцинации и продолжила работать», — рассказал источник.

По его словам, учительница ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас ей вменяют ч. 5 ст. 327 УК РФ. Ей может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Обвинительный акт и уголовное дело направили в Еткульский районный суд для рассмотрения. В суде на звонок URA.RU не ответили.

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Учителя средней школы в селе Новобатурино в Челябинской области будут судить за подделку QR-кода о вакцинации от коронавируса. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, 65-летняя преподавательница пошла на правонарушение, чтобы ее не отстранили от работы. «Учительница договорилась о внесении своих данных в медицинскую информационную систему „Барс“, которая отображает статус вакцинации. После она ввела всю информацию на „Госуслугах“, получила сертификат о вакцинации и продолжила работать», — рассказал источник. По его словам, учительница ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас ей вменяют ч. 5 ст. 327 УК РФ. Ей может грозить лишение свободы на срок до двух лет. Обвинительный акт и уголовное дело направили в Еткульский районный суд для рассмотрения. В суде на звонок URA.RU не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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