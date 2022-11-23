Челябинского учителя будут судить за подделку QR-кода о вакцинации от COVID

Учитель договорилась о получении сертификата без прививки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учителя средней школы в селе Новобатурино в Челябинской области будут судить за подделку QR-кода о вакцинации от коронавируса. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, 65-летняя преподавательница пошла на правонарушение, чтобы ее не отстранили от работы.

«Учительница договорилась о внесении своих данных в медицинскую информационную систему „Барс“, которая отображает статус вакцинации. После она ввела всю информацию на „Госуслугах“, получила сертификат о вакцинации и продолжила работать», — рассказал источник.

По его словам, учительница ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас ей вменяют ч. 5 ст. 327 УК РФ. Ей может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Обвинительный акт и уголовное дело направили в Еткульский районный суд для рассмотрения. В суде на звонок URA.RU не ответили.