23 ноября 2022

Челябинскую бизнес-леди задержали за обман клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
На период следствия бизнес-леди будет находиться под домашним арестом Фото:

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, полицейские задержали директора ООО «Октагонгрупп». Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного главка, она обманывала клиентов на инвестировании средств.

«В первый раз клиентка передала директору компании 200 тысяч рублей, и через некоторое время получила выплату с процентами прибыли. Мошенница получила доверие со стороны клиентки, и, получив от нее еще 850 тысяч рублей, присвоила их себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как пояснили в ведомстве, мошенница тратила чужие деньги на собственные нужды. На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В главке также просят жителей, которых обманула бизнес-леди, обратиться в правоохранительные органы.

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В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, полицейские задержали директора ООО «Октагонгрупп». Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного главка, она обманывала клиентов на инвестировании средств. «В первый раз клиентка передала директору компании 200 тысяч рублей, и через некоторое время получила выплату с процентами прибыли. Мошенница получила доверие со стороны клиентки, и, получив от нее еще 850 тысяч рублей, присвоила их себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как пояснили в ведомстве, мошенница тратила чужие деньги на собственные нужды. На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В главке также просят жителей, которых обманула бизнес-леди, обратиться в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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