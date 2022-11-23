Челябинскую бизнес-леди задержали за обман клиентов

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, полицейские задержали директора ООО «Октагонгрупп». Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного главка, она обманывала клиентов на инвестировании средств.
«В первый раз клиентка передала директору компании 200 тысяч рублей, и через некоторое время получила выплату с процентами прибыли. Мошенница получила доверие со стороны клиентки, и, получив от нее еще 850 тысяч рублей, присвоила их себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как пояснили в ведомстве, мошенница тратила чужие деньги на собственные нужды. На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В главке также просят жителей, которых обманула бизнес-леди, обратиться в правоохранительные органы.
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