Челябинскую бизнес-леди задержали за обман клиентов

24 ноября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

На период следствия бизнес-леди будет находиться под домашним арестом Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, полицейские задержали директора ООО «Октагонгрупп». Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного главка, она обманывала клиентов на инвестировании средств. «В первый раз клиентка передала директору компании 200 тысяч рублей, и через некоторое время получила выплату с процентами прибыли. Мошенница получила доверие со стороны клиентки, и, получив от нее еще 850 тысяч рублей, присвоила их себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как пояснили в ведомстве, мошенница тратила чужие деньги на собственные нужды. На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В главке также просят жителей, которых обманула бизнес-леди, обратиться в правоохранительные органы.

В Магнитогорске, втором по численности городе Челябинской области, полицейские задержали директора ООО «Октагонгрупп». Как пояснили URA.RU в пресс-службе областного главка, она обманывала клиентов на инвестировании средств. «В первый раз клиентка передала директору компании 200 тысяч рублей, и через некоторое время получила выплату с процентами прибыли. Мошенница получила доверие со стороны клиентки, и, получив от нее еще 850 тысяч рублей, присвоила их себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как пояснили в ведомстве, мошенница тратила чужие деньги на собственные нужды. На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В главке также просят жителей, которых обманула бизнес-леди, обратиться в правоохранительные органы.