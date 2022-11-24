В Европарламенте рассказали о «подарке» Путину от Украины

Депутат Европарламента: отсутствие извинений со стороны Украины — подарок для Путина

24 ноября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Тот факт, что Польша так и не дождалась извинений со стороны Украины — это ошибка Киева, считает Рышард Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Отсутствие извинений со стороны Украины, касаемо упавших в Польше ракет, — подарок для президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий. Из слов депутата следует: тот факт, что Польша так и не дождалась извинений со стороны Киева из-за упавших ракет — ошибка Украины. «Отсутствие извинений — подарок для Путина», — сказал Чарнецкий. Его слова приводит Polsat News. Для политика также крайне непонятна позиция одного из украинских политиков, касаемо отношений Варшавы и Киева. «В данной ситуации для меня непонятны слова одного из советников [президента Украины Владимира] Зеленского, который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы», — заключил депутат. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что снаряды с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины. Однако украинский президент отрицал, что ракеты принадлежали Киеву.

Отсутствие извинений со стороны Украины, касаемо упавших в Польше ракет, — подарок для президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий. Из слов депутата следует: тот факт, что Польша так и не дождалась извинений со стороны Киева из-за упавших ракет — ошибка Украины. «Отсутствие извинений — подарок для Путина», — сказал Чарнецкий. Его слова приводит Polsat News. Для политика также крайне непонятна позиция одного из украинских политиков, касаемо отношений Варшавы и Киева. «В данной ситуации для меня непонятны слова одного из советников [президента Украины Владимира] Зеленского, который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы», — заключил депутат. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что снаряды с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины. Однако украинский президент отрицал, что ракеты принадлежали Киеву.