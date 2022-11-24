В Европарламенте рассказали о «подарке» Путину от Украины

Депутат Европарламента: отсутствие извинений со стороны Украины — подарок для Путина
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Тот факт, что Польша так и не дождалась извинений со стороны Украины — это ошибка Киева, считает Рышард Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Отсутствие извинений со стороны Украины, касаемо упавших в Польше ракет, — подарок для президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

Из слов депутата следует: тот факт, что Польша так и не дождалась извинений со стороны Киева из-за упавших ракет — ошибка Украины. «Отсутствие извинений — подарок для Путина», — сказал Чарнецкий. Его слова приводит Polsat News.

Для политика также крайне непонятна позиция одного из украинских политиков, касаемо отношений Варшавы и Киева. «В данной ситуации для меня непонятны слова одного из советников [президента Украины Владимира] Зеленского, который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы», — заключил депутат.

Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что снаряды с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины. Однако украинский президент отрицал, что ракеты принадлежали Киеву.

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Отсутствие извинений со стороны Украины, касаемо упавших в Польше ракет, — подарок для президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий. Из слов депутата следует: тот факт, что Польша так и не дождалась извинений со стороны Киева из-за упавших ракет — ошибка Украины. «Отсутствие извинений — подарок для Путина», — сказал Чарнецкий. Его слова приводит Polsat News. Для политика также крайне непонятна позиция одного из украинских политиков, касаемо отношений Варшавы и Киева. «В данной ситуации для меня непонятны слова одного из советников [президента Украины Владимира] Зеленского, который в момент, когда Украине следует искать союзников, говорит, что Украина и Польша будут соперничать за господство в этом регионе Европы», — заключил депутат. Об упавших в Польше ракетах стало известно 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что снаряды с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины. Однако украинский президент отрицал, что ракеты принадлежали Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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