23 ноября 2022

Мобилизованный курганец показал своим детям, из чего состоит армейский сухпаек. Фото

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Мобилизованный курганец показал армейский сухпаек своим детям Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный боец из Курганской области показал своим детям, из чего состоит армейский сухпаек. Фотографии набора опубликовала супруга военнослужащего.

В сухпаек входят овощное рагу, гуляш с картошкой, фрикадельки из говядины, гречневая каша, плавленый сыр и паштет. Яблочное пюре и повидло, галеты, шоколад, сахар, чай и кофе. Также есть спички, одноразовые приборы, жвачка. Такие продукты видно на фото, опубликованных женой бойца в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганские военные рассказали, чем обеспечивают призывников при отправке в армию. В областном военкомате показали из чего состоит армейский набор и сухпаек.

Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. Мероприятия продлились чуть больше месяца. По данным Минобороны РФ, за этот период в армию было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Президент страны Владимир Путин заявлял, что мобилизационная кампания проводилась из-за спецоперации на Украине.

Мобилизованный боец из Курганской области показал своим детям, из чего состоит армейский сухпаек
В сухпаек входят овощное рагу, гуляш с картошкой, яблочное пюре и повидло, галеты, гречневая каша, фрикадельки из говядины
Также в наборе есть паштет, плавленый сыр, шпик, чай, сахар, шоколад, жевачка и спички

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Мобилизованный боец из Курганской области показал своим детям, из чего состоит армейский сухпаек. Фотографии набора опубликовала супруга военнослужащего. В сухпаек входят овощное рагу, гуляш с картошкой, фрикадельки из говядины, гречневая каша, плавленый сыр и паштет. Яблочное пюре и повидло, галеты, шоколад, сахар, чай и кофе. Также есть спички, одноразовые приборы, жвачка. Такие продукты видно на фото, опубликованных женой бойца в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганские военные рассказали, чем обеспечивают призывников при отправке в армию. В областном военкомате показали из чего состоит армейский набор и сухпаек. Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. Мероприятия продлились чуть больше месяца. По данным Минобороны РФ, за этот период в армию было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Президент страны Владимир Путин заявлял, что мобилизационная кампания проводилась из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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