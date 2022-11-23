Мобилизованный курганец показал армейский сухпаек своим детям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный боец из Курганской области показал своим детям, из чего состоит армейский сухпаек. Фотографии набора опубликовала супруга военнослужащего.

В сухпаек входят овощное рагу, гуляш с картошкой, фрикадельки из говядины, гречневая каша, плавленый сыр и паштет. Яблочное пюре и повидло, галеты, шоколад, сахар, чай и кофе. Также есть спички, одноразовые приборы, жвачка. Такие продукты видно на фото, опубликованных женой бойца в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганские военные рассказали, чем обеспечивают призывников при отправке в армию. В областном военкомате показали из чего состоит армейский набор и сухпаек.

Частичная мобилизация в России завершилась 28 октября. Мероприятия продлились чуть больше месяца. По данным Минобороны РФ, за этот период в армию было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Президент страны Владимир Путин заявлял, что мобилизационная кампания проводилась из-за спецоперации на Украине.

Мобилизованный боец из Курганской области показал своим детям, из чего состоит армейский сухпаек Фото жены военнослужащего, соцсеть «ВКонтакте»

В сухпаек входят овощное рагу, гуляш с картошкой, яблочное пюре и повидло, галеты, гречневая каша, фрикадельки из говядины Фото жены военнослужащего, соцсеть «ВКонтакте»