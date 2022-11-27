Чиновники ЯНАО бегут из избиркома

Члены избирательной комиссии Ноябрьска (ЯНАО) Анатолий Гайдар и Елена Короткая, которые также являются сотрудниками департамента имущества города, досрочно прекратили свои полномочия. Как сообщили URA.RU в ТИК города, они ушли по собственному желанию.
«Прекратить досрочно полномочия члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 722 с правом решающего голоса Гайдара Анатолия Александровича, выдвинутого в состав участковой избирательной комиссии Ноябрьским местным отделением Всероссийской политической партии „ЕДИНАЯ РОССИЯ“», — говорится в документах. Также досрочно прекратили полномочия члена избирательного участка № 704 Елены Короткой.
В городском избиркоме агентству добавили, что решение принято в связи с личными заявлениями Гайдара и Короткой. Оба бывших члена ТИК являются сотрудниками департамента имущественных отношений Ноябрьска: Анатолий Гайдар — начальник отдела, а Елена Короткая — главный специалист.
На освободившиеся в избирательной комиссии места уже нашли новых кандидатов из резерва. Место Короткой заняла Татьяна Лемдясова, а место Гайдара — Анастасия Подлегаева.
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