Экс-советница думы Сургута стала помощницей вице-губернатора ХМАО

25 ноября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Команда Шипилова готовится к выборам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-советница председателя думы Сургута Галина Коваленко получила должность советника первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Югры. «Галина Коваленко работает советником Шипилова А.В. Новым назначением команда первого заместителя губернатора усилена с точки зрения подготовки к важным выборам 2024 года», — сообщили корреспонденту в окружном правительстве.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Романа Белкина директором регионального департамента труда и занятости населения. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей округа.

Экс-советница председателя думы Сургута Галина Коваленко получила должность советника первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Югры. «Галина Коваленко работает советником Шипилова А.В. Новым назначением команда первого заместителя губернатора усилена с точки зрения подготовки к важным выборам 2024 года», — сообщили корреспонденту в окружном правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Романа Белкина директором регионального департамента труда и занятости населения. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей округа.