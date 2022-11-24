Экс-советница думы Сургута стала помощницей вице-губернатора ХМАО

Команда Шипилова готовится к выборам
Экс-советница председателя думы Сургута Галина Коваленко получила должность советника первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Югры.
«Галина Коваленко работает советником Шипилова А.В. Новым назначением команда первого заместителя губернатора усилена с точки зрения подготовки к важным выборам 2024 года», — сообщили корреспонденту в окружном правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Романа Белкина директором регионального департамента труда и занятости населения. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей округа.
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