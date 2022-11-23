Губернатор ЯНАО приехал на открытие скандального бассейна. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов официально откроет в Коротчаево бассейн

24 ноября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов приехал в Коротчаево на открытие бассейна (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал на официальное открытие бассейна в Коротчаево, на который жаловались жители. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО. «Дмитрий Артюхов сегодня открывает бассейн „Полярный“ в районе Коротчаево», — сообщили агентству в правительстве. Помимо этого глава ЯНАО собирается посетить ледовый корт. Ранее источники URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается на официальное открытие бассейна в Коротчаево, который уже работает. Инсайдеры отмечали, что объект к приезду главы региона не готов — в самом бассейне не было медиков, а ребенку, которому стало плохо во время плавания, вызывали скорую для оказания помощи.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал на официальное открытие бассейна в Коротчаево, на который жаловались жители. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО. «Дмитрий Артюхов сегодня открывает бассейн „Полярный“ в районе Коротчаево», — сообщили агентству в правительстве. Помимо этого глава ЯНАО собирается посетить ледовый корт. Ранее источники URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается на официальное открытие бассейна в Коротчаево, который уже работает. Инсайдеры отмечали, что объект к приезду главы региона не готов — в самом бассейне не было медиков, а ребенку, которому стало плохо во время плавания, вызывали скорую для оказания помощи.