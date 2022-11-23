23 ноября 2022
22 ноября 2022

Губернатор ЯНАО приехал на открытие скандального бассейна. Инсайд URA.RU подтвердился

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов официально откроет в Коротчаево бассейн
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие спортивного комплекса
Дмитрий Артюхов приехал в Коротчаево на открытие бассейна (архивное фото) Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал на официальное открытие бассейна в Коротчаево, на который жаловались жители. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО.

«Дмитрий Артюхов сегодня открывает бассейн „Полярный“ в районе Коротчаево», — сообщили агентству в правительстве. Помимо этого глава ЯНАО собирается посетить ледовый корт.

Ранее источники URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается на официальное открытие бассейна в Коротчаево, который уже работает. Инсайдеры отмечали, что объект к приезду главы региона не готов — в самом бассейне не было медиков, а ребенку, которому стало плохо во время плавания, вызывали скорую для оказания помощи.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал на официальное открытие бассейна в Коротчаево, на который жаловались жители. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО. «Дмитрий Артюхов сегодня открывает бассейн „Полярный“ в районе Коротчаево», — сообщили агентству в правительстве. Помимо этого глава ЯНАО собирается посетить ледовый корт. Ранее источники URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается на официальное открытие бассейна в Коротчаево, который уже работает. Инсайдеры отмечали, что объект к приезду главы региона не готов — в самом бассейне не было медиков, а ребенку, которому стало плохо во время плавания, вызывали скорую для оказания помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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