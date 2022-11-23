Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал на официальное открытие бассейна в Коротчаево, на который жаловались жители. Об этом URA.RU сообщили в правительстве ЯНАО.
«Дмитрий Артюхов сегодня открывает бассейн „Полярный“ в районе Коротчаево», — сообщили агентству в правительстве. Помимо этого глава ЯНАО собирается посетить ледовый корт.
Ранее источники URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов собирается на официальное открытие бассейна в Коротчаево, который уже работает. Инсайдеры отмечали, что объект к приезду главы региона не готов — в самом бассейне не было медиков, а ребенку, которому стало плохо во время плавания, вызывали скорую для оказания помощи.
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