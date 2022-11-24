Кремль ответил на требование Макрона наказать Россию

Россия готова выслушивать претензии от Франции лишь в том случае, если будут осуждения и в сторону Украины, касаемо обстрелов в Донбассе, которые начались еще в 2014 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также добавил, что ранее в правительстве России не слышали никаких осуждений со стороны Франции.
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Россия готова выслушивать претензии от Франции лишь в том случае, если будут осуждения и в сторону Украины, касаемо обстрелов в Донбассе, которые начались еще в 2014 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также добавил, что ранее в правительстве России не слышали никаких осуждений со стороны Франции.