Кремль ответил на требование Макрона наказать Россию

Песков: РФ готова к диалогу с Францией только в случае признания преступлений Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Ранее в правительстве РФ не слышали жалоб от Франции, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия готова выслушивать претензии от Франции лишь в том случае, если будут осуждения и в сторону Украины, касаемо обстрелов в Донбассе, которые начались еще в 2014 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также добавил, что ранее в правительстве России не слышали никаких осуждений со стороны Франции.

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Россия готова выслушивать претензии от Франции лишь в том случае, если будут осуждения и в сторону Украины, касаемо обстрелов в Донбассе, которые начались еще в 2014 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также добавил, что ранее в правительстве России не слышали никаких осуждений со стороны Франции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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