23 ноября 2022

Экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» вернулся в Россию после окончания мобилизации

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Презентация книги Коммерсантъ-Урал Буре вестники. Екатеринбург, путинцев максим
Максим Путинцев возглавляет пост заместителя директора ФК «Урал» Фото:
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Мобилизация в России

Экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» Максим Путинцев, с лета ставший замдиректора ФК «Урал», вернулся в Екатеринбург из Казахстана, куда уезжал после начала частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил и сам Путинцев.

«Я был в отпуске [в Казахстане]. С мобилизацией мой отъезд никак не связан, просто совпал по датам. В Екатеринбург я вернулся уже давно», — рассказал Путинцев.

Ранее источник URA.RU сообщил, что Максим Путинцев уехал из Екатеринбурга в Казахстан 27 сентября. Он пересек границу через погранпереход Звериноголовское.

Частичная мобилизация в РФ прошла с 21 сентября по 28 октября. Ее итогом стал призыв на службу порядка 300 тысяч находящихся в запасе военнослужащих. Свердловская область также выполнила план, мобилизовав около 9,7 тысяч человек.

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Экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» Максим Путинцев, с лета ставший замдиректора ФК «Урал», вернулся в Екатеринбург из Казахстана, куда уезжал после начала частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил и сам Путинцев. «Я был в отпуске [в Казахстане]. С мобилизацией мой отъезд никак не связан, просто совпал по датам. В Екатеринбург я вернулся уже давно», — рассказал Путинцев. Ранее источник URA.RU сообщил, что Максим Путинцев уехал из Екатеринбурга в Казахстан 27 сентября. Он пересек границу через погранпереход Звериноголовское. Частичная мобилизация в РФ прошла с 21 сентября по 28 октября. Ее итогом стал призыв на службу порядка 300 тысяч находящихся в запасе военнослужащих. Свердловская область также выполнила план, мобилизовав около 9,7 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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