Экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» вернулся в Россию после окончания мобилизации

Максим Путинцев возглавляет пост заместителя директора ФК «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» Максим Путинцев, с лета ставший замдиректора ФК «Урал», вернулся в Екатеринбург из Казахстана, куда уезжал после начала частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил и сам Путинцев.

«Я был в отпуске [в Казахстане]. С мобилизацией мой отъезд никак не связан, просто совпал по датам. В Екатеринбург я вернулся уже давно», — рассказал Путинцев.

Ранее источник URA.RU сообщил, что Максим Путинцев уехал из Екатеринбурга в Казахстан 27 сентября. Он пересек границу через погранпереход Звериноголовское.

Частичная мобилизация в РФ прошла с 21 сентября по 28 октября. Ее итогом стал призыв на службу порядка 300 тысяч находящихся в запасе военнослужащих. Свердловская область также выполнила план, мобилизовав около 9,7 тысяч человек.