Депутатов Тюменской гордумы разозлили противники нового бюджета

Тюменским депутатам не понравилась критика городского бюджета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской городской думы недовольны коллегами из КПРФ, которые не поддержали проект бюджета города на 2023 год. Об этом URA.RU сообщили источники из депутатского корпуса. Некоторые народные избранники посчитали позицию коммунистов нелогичной.

«Денег стало меньше. Средства теперь расходуются максимально бережливо. Депутаты за каждую копейку боролись, прося бюджеты на свои наказы. И упрекать администрацию в том, что финансирование социальной сферы не успевает за инфляцией в 10-12% — по меньшей мере странно. Сами же видели сумму бюджетных доходов», — комментирует отрицательную оценку бюджета членами КПРФ собеседник агентства.

С критикой бюджета на заседании, состоявшемся в гордуме 24 ноября, выступил коммунист Сергей Пыхалов. «По ряду социальных программ есть сокращение, и мы считаем, что сумма [финансирования программ] должна увеличиваться. Поэтому не можем поддержать бюджет», — объявил Пыхалов во время заседания по бюджету Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские депутаты приняли городской бюджет на 2023 год. Исходя из принятого документа, он получился дефицитным: предполагаемые расходы городской казны превысят доходы на 2, 455 млрд рублей.