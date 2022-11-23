23 ноября 2022
22 ноября 2022

В ЯНАО чиновница, отвечающая за политику, покинула пост, проработав полгода. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, чиновница, золотые часы, айфон 11
Абрамовских работала в администрации района с мая 2022 года Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Замглавы Шурышкарского района ЯНАО Ольга Абрамовских, которая курировала внутреннюю политику, уволилась, проработав в должности полгода. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Ольга Абрамовских ушла с должности замглавы по внутренней политики. Ее увольнение для всех стало загадкой — работа непыльная, хорошие условия и оплата. Продержалась она в итоге всего полгода на этой должности», — сообщил агентству инсайдер.

Получить оперативный комментарий в администрации агентству не удалось — по указанному на сайте номеру на звонок не ответили. В администрацию направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских заняла должность заместителя главы Шурышкарского района в мае этого года. До этого она была заместителем начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО.

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Замглавы Шурышкарского района ЯНАО Ольга Абрамовских, которая курировала внутреннюю политику, уволилась, проработав в должности полгода. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Ольга Абрамовских ушла с должности замглавы по внутренней политики. Ее увольнение для всех стало загадкой — работа непыльная, хорошие условия и оплата. Продержалась она в итоге всего полгода на этой должности», — сообщил агентству инсайдер. Получить оперативный комментарий в администрации агентству не удалось — по указанному на сайте номеру на звонок не ответили. В администрацию направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских заняла должность заместителя главы Шурышкарского района в мае этого года. До этого она была заместителем начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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