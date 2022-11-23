Замглавы Шурышкарского района ЯНАО Ольга Абрамовских, которая курировала внутреннюю политику, уволилась, проработав в должности полгода. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Ольга Абрамовских ушла с должности замглавы по внутренней политики. Ее увольнение для всех стало загадкой — работа непыльная, хорошие условия и оплата. Продержалась она в итоге всего полгода на этой должности», — сообщил агентству инсайдер.
Получить оперативный комментарий в администрации агентству не удалось — по указанному на сайте номеру на звонок не ответили. В администрацию направлен официальный запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Абрамовских заняла должность заместителя главы Шурышкарского района в мае этого года. До этого она была заместителем начальника управления департамента внутренней политики ЯНАО.
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