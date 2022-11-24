В пермские соцучреждения поставляли некачественную «молочку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
Выяснилось, что в продукции недостаточный процент сырого молока Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) организацию, которая поставляла молочную продукцию в социально значимые учреждения, уличили в производстве некачественной молочной продукции. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«АО „Молоко“ (Кудымкар) 21 ноября выработала 33 тонны сметаны, 24 тонны молока и 5,25 тонн кефира, творога, сметаны и масла, для изготовления которых в качестве сырья указано 23 тонны сырого коровьего молока. Этого недостаточно для выработки указанной продукции», — указано в пресс-релизе.

Сметана из этой партии была отправлена в социальные учреждения, а все остальное — в розничные магазины Прикамья. Производителю вынесли предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что производителя сливочного масла из Ильинского района уличили в создании и сбыте фальсифицированного продукта. Подделку поставляли в три региона.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Кудымкаре (Пермский край) организацию, которая поставляла молочную продукцию в социально значимые учреждения, уличили в производстве некачественной молочной продукции. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «АО „Молоко“ (Кудымкар) 21 ноября выработала 33 тонны сметаны, 24 тонны молока и 5,25 тонн кефира, творога, сметаны и масла, для изготовления которых в качестве сырья указано 23 тонны сырого коровьего молока. Этого недостаточно для выработки указанной продукции», — указано в пресс-релизе. Сметана из этой партии была отправлена в социальные учреждения, а все остальное — в розничные магазины Прикамья. Производителю вынесли предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что производителя сливочного масла из Ильинского района уличили в создании и сбыте фальсифицированного продукта. Подделку поставляли в три региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...