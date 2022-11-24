В пермские соцучреждения поставляли некачественную «молочку»

Выяснилось, что в продукции недостаточный процент сырого молока Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кудымкаре (Пермский край) организацию, которая поставляла молочную продукцию в социально значимые учреждения, уличили в производстве некачественной молочной продукции. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«АО „Молоко“ (Кудымкар) 21 ноября выработала 33 тонны сметаны, 24 тонны молока и 5,25 тонн кефира, творога, сметаны и масла, для изготовления которых в качестве сырья указано 23 тонны сырого коровьего молока. Этого недостаточно для выработки указанной продукции», — указано в пресс-релизе.

Сметана из этой партии была отправлена в социальные учреждения, а все остальное — в розничные магазины Прикамья. Производителю вынесли предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

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