Поддельное масло пермского производителя нашли в трех регионах

Пермский производитель поставлял поддельное сливочное масло в свой регион, а также в Свердловскую и Челябинскую области

08 сентября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Партии подделки отгружали в Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Производителя сливочного масла из Ильинского района (Пермский край) уличили в создании и сбыте фальсифицированного продукта. Подделку поставляли в три региона: Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В августе во ФГБУЗ „Центральная медико-санитарная часть №31 ФМБА“ (Свердловская область) была отобрана проба сливочного масла „Крестьянское“ с мдж 72,5% производства ИП Растягаева Ю.В. (Пермский край, Ильинский район). По результатам исследований в пробе масла были выявлены растительные жиры, что недопустимо согласно требованиям технических регламентов таможенного союза», — сообщили в пресс-службе надзорного органа. Подделка была отправлена в ООО «Галактика» в Пермском крае в объеме 160 кг, на молочный завод в Челябинской области ООО «МЗ НИКС» — 1240 кг, производителю сливочного масла Свердловской области ООО «ДарКо» — 1200 кг. Производителя и получателей масла проинформировали о выявленных нарушениях. Информацию о них также направили для рассмотрения на комиссии по незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае, в краевую прокуратуру, полицию, следственный комитет ФСБ и Государственную ветеринарную инспекцию. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков кормили некачественной говяжьей тушенкой. В ней было меньше белка, чем должно было быть по нормам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производителя сливочного масла из Ильинского района (Пермский край) уличили в создании и сбыте фальсифицированного продукта. Подделку поставляли в три региона: Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В августе во ФГБУЗ „Центральная медико-санитарная часть №31 ФМБА“ (Свердловская область) была отобрана проба сливочного масла „Крестьянское“ с мдж 72,5% производства ИП Растягаева Ю.В. (Пермский край, Ильинский район). По результатам исследований в пробе масла были выявлены растительные жиры, что недопустимо согласно требованиям технических регламентов таможенного союза», — сообщили в пресс-службе надзорного органа. Подделка была отправлена в ООО «Галактика» в Пермском крае в объеме 160 кг, на молочный завод в Челябинской области ООО «МЗ НИКС» — 1240 кг, производителю сливочного масла Свердловской области ООО «ДарКо» — 1200 кг. Производителя и получателей масла проинформировали о выявленных нарушениях. Информацию о них также направили для рассмотрения на комиссии по незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае, в краевую прокуратуру, полицию, следственный комитет ФСБ и Государственную ветеринарную инспекцию. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков кормили некачественной говяжьей тушенкой. В ней было меньше белка, чем должно было быть по нормам.