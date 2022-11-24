В Италии назвали главный провал НАТО на Украине

Il Fatto Quotidiano: оружейные резервы НАТО страдают из-за помощи Украине

24 ноября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Страны ЕС настаивают на создании координационного механизма по производству оружия, заявил Лиддо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО оказались не готовы поставлять оружие на Украину из-за нехватки собственных запасов вооружения. Об этом заявил исследователь Центра международных исследований Марко Ди Лиддо. «Столкнувшись с огромным спросом Украины на боеприпасы для тяжелой артиллерии, страны, поддерживающие Киев, испытывают нехватку боеприпасов», — передает слова исследователя итальянское издание il Fatto Quotidiano . Он также уточнил, что страны Запада встали перед выбором между тем, чтобы заставить Украину «затормозить» кризис и тем, чтобы опуститься ниже критического предела обороны. По словам эксперта, некоторые страны Европы уже настаивают на создании координационного механизма ЕС для более эффективного производства вооружения. Такой шаг помог бы Евросоюзу «не напрягать» резервы и при этом отвечать на требования Киева. После начала спецоперации страны ЕС активно начали поставлять Киеву вооружение. Однако со временем страны Запада начали сами страдать от нехватки вооружения. Сообщалось, что из-за этого западные страны не спешат наращивать поддержку Украине, передает телеканал 360.

Страны НАТО оказались не готовы поставлять оружие на Украину из-за нехватки собственных запасов вооружения. Об этом заявил исследователь Центра международных исследований Марко Ди Лиддо. «Столкнувшись с огромным спросом Украины на боеприпасы для тяжелой артиллерии, страны, поддерживающие Киев, испытывают нехватку боеприпасов», — передает слова исследователя итальянское издание il Fatto Quotidiano. Он также уточнил, что страны Запада встали перед выбором между тем, чтобы заставить Украину «затормозить» кризис и тем, чтобы опуститься ниже критического предела обороны. По словам эксперта, некоторые страны Европы уже настаивают на создании координационного механизма ЕС для более эффективного производства вооружения. Такой шаг помог бы Евросоюзу «не напрягать» резервы и при этом отвечать на требования Киева. После начала спецоперации страны ЕС активно начали поставлять Киеву вооружение. Однако со временем страны Запада начали сами страдать от нехватки вооружения. Сообщалось, что из-за этого западные страны не спешат наращивать поддержку Украине, передает телеканал 360.