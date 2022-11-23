Бьюти-мастера в ХМАО повышают цены из-за санкций

24 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Рост цен на расходники составил от 20% до 100% Фото: Размик Закарян © URA.RU Югорские мастера в индустрии красоты вынуждены менять поставщиков из-за санкций. Вследствие этого многим мастерам пирсинга, татуировок и студиям ногтевого сервиса пришлось поднимать цены из-за санкций, рассказывают участники бьюти-рынка. «Иглы для работы выросли в цене на 20%. Кроме того, оборвалась логистика с торговой маркой украшений для проколов из США. Компания перестала работать с Россией вообще», — комментирует мастер по пирсингу Снежана в Сургуте. При этом рост цен варьируется в зависимости от направления бьюти-индустрии. По словам владелицы салона «Территория маникюра» в Нижневартовске Марии Ереминой, ей пришлось поднять цены лишь в пределах 5%. «Например, у меня маникюр стоил 1600 рублей, а стал стоить 1700. Расходники: гель-лаки, маски, пилочки подорожали, но все-таки можно найти по доступной цене на маркет-плейсах. Хотя смотрю, многие и выше цены поднимают», — комментирует журналисту агентства Еремина. Ранее URA.RU рассказывало, что в барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Ранее URA.RU рассказывало, что в барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Однако, есть и положительная сторона процесса. Так, по словам некоторых участников рынка активизировались российские производители, которые делают, в общем-то сходные по качеству, товары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские мастера в индустрии красоты вынуждены менять поставщиков из-за санкций. Вследствие этого многим мастерам пирсинга, татуировок и студиям ногтевого сервиса пришлось поднимать цены из-за санкций, рассказывают участники бьюти-рынка. «Иглы для работы выросли в цене на 20%. Кроме того, оборвалась логистика с торговой маркой украшений для проколов из США. Компания перестала работать с Россией вообще», — комментирует мастер по пирсингу Снежана в Сургуте. При этом рост цен варьируется в зависимости от направления бьюти-индустрии. По словам владелицы салона «Территория маникюра» в Нижневартовске Марии Ереминой, ей пришлось поднять цены лишь в пределах 5%. «Например, у меня маникюр стоил 1600 рублей, а стал стоить 1700. Расходники: гель-лаки, маски, пилочки подорожали, но все-таки можно найти по доступной цене на маркет-плейсах. Хотя смотрю, многие и выше цены поднимают», — комментирует журналисту агентства Еремина. Ранее URA.RU рассказывало, что в барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Ранее URA.RU рассказывало, что в барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Однако, есть и положительная сторона процесса. Так, по словам некоторых участников рынка активизировались российские производители, которые делают, в общем-то сходные по качеству, товары.