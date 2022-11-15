В барах ХМАО дорожает элитный зарубежный алкоголь

16 ноября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Цена на некоторые позиции выросла в два раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Ситуацию URA.RU обсудило с управляющей караоке-холлом «Соло» и гриль-баром «Пивная №1» в Нижневартовске Светланой Солоп. «Большинство позиций подорожало, некоторые позиции просто ушли. Однако, несмотря на крупный рост цен, заведения в целом справляются, находят альтернативы или пытаются покупать остатки на складах у поставщика», — отметила в разговоре с журналистом агентства управляющая. По ее словам, основные проблемы начались с алкоголем производства Великобритании и США. Так у поставщиков пропал бурбон, шотландские и ирландские виски. В частности, речь идет про продукцию Jack Daniel’s, Beefeater, Bombay Sapfire. Многим заведениям приходится переходить на алкоголь российского производства. «Джин британского производства тоже пропал. Его мы заменяем российскими или белорусскими напитками», — отмечает Светлана. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с полок торговых точек сети «Красное и белое» начал пропадать импортный алкоголь. Ритейлер стал заменять ушедшие из России бренды новыми марками. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

В барах и ресторанах Ханты-Мансийского автономного округа дорожают зарубежные алкогольные напитки. Рост цены составил почти 100% по сравнению с январем. Ситуацию URA.RU обсудило с управляющей караоке-холлом «Соло» и гриль-баром «Пивная №1» в Нижневартовске Светланой Солоп. «Большинство позиций подорожало, некоторые позиции просто ушли. Однако, несмотря на крупный рост цен, заведения в целом справляются, находят альтернативы или пытаются покупать остатки на складах у поставщика», — отметила в разговоре с журналистом агентства управляющая. По ее словам, основные проблемы начались с алкоголем производства Великобритании и США. Так у поставщиков пропал бурбон, шотландские и ирландские виски. В частности, речь идет про продукцию Jack Daniel’s, Beefeater, Bombay Sapfire. Многим заведениям приходится переходить на алкоголь российского производства. «Джин британского производства тоже пропал. Его мы заменяем российскими или белорусскими напитками», — отмечает Светлана. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с полок торговых точек сети «Красное и белое» начал пропадать импортный алкоголь. Ритейлер стал заменять ушедшие из России бренды новыми марками. Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.