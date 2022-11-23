Соратник экс-вора в законе Трофы придумал хитрый план, как спастись от силовиков

Авторитет, близкий к экс-вору в законе Трофе, снимает с себя вину в пропаже пяти миллионов

Суд по делу авторитета стартовал в августе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Криминальный авторитет Илья Р. — соратник бывшего вора в законе Андрея Трофимова — судимый за обман екатеринбургского бизнесмена Евгения Пономарев, у которого во время фиктивной сделки отобрали пять миллионов рублей, готовится уйти от ответственности, подставив своих подельников. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с делом авторитета.

«Подсудимый активно отрицает свою вину и давит на то, что у стороны обвинения нет четких доказательств, кто именно забирал пакет бизнесмена и что именно в нем находилось. Даже прорабатывается возможность переложить вину на самого бизнесмена. Его план — полностью выйти из дела, подставив тем самым как своих противников, так и подельников», — рассказал собеседник агентства.

Илью Р. считают главным участником громкой мошеннической схемы, которую организовали соратники Трофы Владимир Коршунов (Коршун) и Александр Кватырнюк (Художник). В начале 2020 года они предложили Евгению Пономареву заключить сделку по продаже сладостей из Казахстана. Цена вопроса — пять миллионов рублей (якобы именно столько требовалось для расчета с контрагентами).

Когда коммерсант встретился с Коршуном и Художником в кафе «Оазис», внезапно там появился Илья Р. (именно он стал фигурантом уголовного дела), забрал пакет с деньгами и скрылся. Сначала его судили за самоуправство, однако материалы вернули прокурору и переквалифицировали дело в мошенничество. Суд затягивается из-за процессуальных моментов.