В Екатеринбурге не стали судить соратника экс-вора в законе Трофы

Дело криминального авторитета вернули в прокуратуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дело подозреваемого в мошенничестве кримнального авторитета — соратника бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы) — отказались рассматривать в суде и вернули прокурору. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, криминальный боец участвовал в махинациях против бизнесмена Евгения Пономарева, у которого забрали около пяти миллионов рублей.

«Уголовное дело вернули прокуратуре из-за допущенных нарушений, которые препятствуют рассмотрению дела», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из картотеки на сайте суда.

Ранее дело против него возбуждали по подозрению в самоуправстве. После ряда следственных действий его решили переквалифицировать в 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие предполагало, что авторитет принимал участие в криминальной схеме, пострадавшим в которой выступил Пономарев. В феврале 2020 года предполагаемые соратники Трофы — Владимир Коршунов (Коршун) и Александр Кватырнюк (Художник) — предложили Пономареву, занимавшемуся продажей кондитерских изделий, продавать конфеты в Казахстан. В назначенное место встречи он принес крупную сумму наличных, чтобы расплатиться с предполагаемыми партнерами. В ходе словесной перепалки у Пономарева вырвали пакет с деньгами. Предполагаемые соратники Трофы не дали догнать вора и пропали сами.