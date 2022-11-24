Путин наградил военкора WarGonzo Семена Пегова

Президент России Владимир Путин наградил автора telegram-канал WarGonzo, военного корреспондента Семена Пегова орденом мужества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент Российской Федерации В.В. Путин своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Владимировича Пегова орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга», — говорится в сообщении, передают РИА Новости.
В своем telegram-канале Пегов отреагировал на награду. «Служу России!» — написал военкор.
После начала спецоперации военные журналисты постоянно рискуют своей жизнью на поле боя. Так, президент РФ наградил орденом Мужества военного корреспондента «Известий» Родиона Северьянова. Сообщалось, что военкор был ранен, когда снимал репортаж в Мариуполе, когда бросился на помощь раненому бойцу ДНР. Также награды удостоилась специальный корреспондент Ирина Сокирко, передает Пятый канал.
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