Путин наградил военкора WarGonzo Семена Пегова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Путин наградил российского военкора Фото:

Президент России Владимир Путин наградил автора telegram-канал WarGonzo, военного корреспондента Семена Пегова орденом мужества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент Российской Федерации В.В. Путин своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Владимировича Пегова орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга», — говорится в сообщении, передают РИА Новости.

В своем telegram-канале Пегов отреагировал на награду. «Служу России!» — написал военкор.

После начала спецоперации военные журналисты постоянно рискуют своей жизнью на поле боя. Так, президент РФ наградил орденом Мужества военного корреспондента «Известий» Родиона Северьянова. Сообщалось, что военкор был ранен, когда снимал репортаж в Мариуполе, когда бросился на помощь раненому бойцу ДНР. Также награды удостоилась специальный корреспондент Ирина Сокирко, передает Пятый канал.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент России Владимир Путин наградил автора telegram-канал WarGonzo, военного корреспондента Семена Пегова орденом мужества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Президент Российской Федерации В.В. Путин своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Владимировича Пегова орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга», — говорится в сообщении, передают РИА Новости. В своем telegram-канале Пегов отреагировал на награду. «Служу России!» — написал военкор. После начала спецоперации военные журналисты постоянно рискуют своей жизнью на поле боя. Так, президент РФ наградил орденом Мужества военного корреспондента «Известий» Родиона Северьянова. Сообщалось, что военкор был ранен, когда снимал репортаж в Мариуполе, когда бросился на помощь раненому бойцу ДНР. Также награды удостоилась специальный корреспондент Ирина Сокирко, передает Пятый канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...