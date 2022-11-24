24 ноября 2022

Челябинский генерал МВД назначил главного полицейского Карталинского района

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил полицейским Карталов нового руководителя Фото:

Межмуниципальный отдел МВД «Карталинский» Челябинской области возглавил подполковник Александр Щепетов. Полицейским района его представил начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

«Михаил Скоков подчеркнул, что, подбирая кандидатуру руководителя отдела, он оценивал в первую очередь результаты оперативно-служебной деятельности, личные качества и авторитет руководителя. Начальник главка отметил, что коллектив поддержал принятое решение», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Щепетов три года занимал должность заместителя начальника отдела «Карталинский». Ранее в этом же отделе он был на оперативной работой в уголовном розыске, в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции

Предшественник Щепетова, Николай Меньшин, занимал эту должность с апреля 2022 года. Сейчас он ушел на пенсию.

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Межмуниципальный отдел МВД «Карталинский» Челябинской области возглавил подполковник Александр Щепетов. Полицейским района его представил начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. «Михаил Скоков подчеркнул, что, подбирая кандидатуру руководителя отдела, он оценивал в первую очередь результаты оперативно-служебной деятельности, личные качества и авторитет руководителя. Начальник главка отметил, что коллектив поддержал принятое решение», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. Щепетов три года занимал должность заместителя начальника отдела «Карталинский». Ранее в этом же отделе он был на оперативной работой в уголовном розыске, в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции Предшественник Щепетова, Николай Меньшин, занимал эту должность с апреля 2022 года. Сейчас он ушел на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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