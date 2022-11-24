Челябинский генерал МВД назначил главного полицейского Карталинского района

Генерал-лейтенант Михаил Скоков представил полицейским Карталов нового руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Межмуниципальный отдел МВД «Карталинский» Челябинской области возглавил подполковник Александр Щепетов. Полицейским района его представил начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Михаил Скоков, сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

«Михаил Скоков подчеркнул, что, подбирая кандидатуру руководителя отдела, он оценивал в первую очередь результаты оперативно-служебной деятельности, личные качества и авторитет руководителя. Начальник главка отметил, что коллектив поддержал принятое решение», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Щепетов три года занимал должность заместителя начальника отдела «Карталинский». Ранее в этом же отделе он был на оперативной работой в уголовном розыске, в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции

Предшественник Щепетова, Николай Меньшин, занимал эту должность с апреля 2022 года. Сейчас он ушел на пенсию.