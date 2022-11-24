В Златоусте продают недостроенный отель

В здании 18 номеров класса люкс и стандарт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области продают недостроенную гостиницу. Информация об этом размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

Продается недостроенное здание, спроектированное под гостиничный культурно-досуговый комплекс, площадь 2300 кв. м. Здание расположено в самом центре города, на первой линии. Живой общественный трафик. Рядом находится Ледовая арена «Таганай», ТРК «Тарелка», красивый пруд «Тарелка» с благоустроенными зонами для отдыха, остановки общественного транспорта. В здании три этажа, задействована территория крыши под ресторан. Номерной фонд: 18 номеров класса стандарт, люкс», — сказано в объявлении на «Авито».

В качестве продавца указана организация «Центр каркасного строительства». Автор объявления дополнительно сообщил, что к зданию подведен газ и имеется скважина с артезианской водой, а также, что на помещение оформлено право собственности. Цена объекта — 70 млн рублей (30 435 ? за кв. м).

Ранее под Челябинском продавали популярную базу отдыха. За всю базу, включая магазины и пляж на территории, продавец запросил 18 млн рублей.