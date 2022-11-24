В дорожных происшествиях пострадал только автотранспорт Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На перекрестке улиц Щорса и 8 Марта произошло сразу две аварии. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В первом ДТП столкнулись два легковушки „Лада 2112“ и „Ниссан“, отечественное авто отбросило на рельсы, перекрыв движение трамвайной линии. Во второй аварии автобус въехал в маршрутку на остановке, у автобуса разбито лобовое стекло», — сообщили URA.RU очевидцы происшествий.

На месте столкновений работают экипажи инспекторов ДПС. В пресс-службе городского ГИБДД, в разговоре с корреспондентом URA.RU, сообщили, что пострадавших в ДТП нет.

Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей В Юго-Западном районе Екатеринбурга образовалась пробка из-за столкновения четырех транспортных средств.