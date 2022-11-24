24 ноября 2022

В Екатеринбурге произошло сразу два ДТП на одном перекрестке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В дорожных происшествиях пострадал только автотранспорт Фото:

На перекрестке улиц Щорса и 8 Марта произошло сразу две аварии. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В первом ДТП столкнулись два легковушки „Лада 2112“ и „Ниссан“, отечественное авто отбросило на рельсы, перекрыв движение трамвайной линии. Во второй аварии автобус въехал в маршрутку на остановке, у автобуса разбито лобовое стекло», — сообщили URA.RU очевидцы происшествий.

На месте столкновений работают экипажи инспекторов ДПС. В пресс-службе городского ГИБДД, в разговоре с корреспондентом URA.RU, сообщили, что пострадавших в ДТП нет.

Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей В Юго-Западном районе Екатеринбурга образовалась пробка из-за столкновения четырех транспортных средств.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

На перекрестке улиц Щорса и 8 Марта произошло сразу две аварии. Об этом URA.RU сообщили читатели. «В первом ДТП столкнулись два легковушки „Лада 2112“ и „Ниссан“, отечественное авто отбросило на рельсы, перекрыв движение трамвайной линии. Во второй аварии автобус въехал в маршрутку на остановке, у автобуса разбито лобовое стекло», — сообщили URA.RU очевидцы происшествий. На месте столкновений работают экипажи инспекторов ДПС. В пресс-службе городского ГИБДД, в разговоре с корреспондентом URA.RU, сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Ранее URA.RU сообщало о массовом ДТП с участием автобусов и легковых автомобилей В Юго-Западном районе Екатеринбурга образовалась пробка из-за столкновения четырех транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...