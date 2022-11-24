24 ноября 2022

В Челябинске автобус №27 изменит свой маршрут

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , жилье, недвижимость, автобус, автотранспорт, городской автобус
Первый рейс автобуса №27 от поселка Фатеевка — в 6.50 утра, от Пригородного вокзала — в 7.39 Фото:

В Челябинске автобус №27 поменяет свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта.

«Автобус 27 „Фатеевка — Пригородный вокзал“ — с 1 декабря маршрут изменяется. Автобус будет следовать с заездом к пригородному железнодорожному вокзалу, в остальном — без изменений», — проинформировали транспортники.

Первый рейс автобуса ежедневно из поселка Фатеевка — в 6:50, от Пригородного вокзала — в 7:39. Последний рейс ежедневно из поселка Фатеевка в 20:06, от Пригородного вокзала в 20:55.

С 1 декабря в Челябинске меняет маршрут и автобус №51 «Сосновка — Братьев Кашириных». До этого транспортники сообщили об изменении маршрутов челябинских трамваев №5 и №7.

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В Челябинске автобус №27 поменяет свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба регионального организатора движения общественного транспорта. «Автобус 27 „Фатеевка — Пригородный вокзал“ — с 1 декабря маршрут изменяется. Автобус будет следовать с заездом к пригородному железнодорожному вокзалу, в остальном — без изменений», — проинформировали транспортники. Первый рейс автобуса ежедневно из поселка Фатеевка — в 6:50, от Пригородного вокзала — в 7:39. Последний рейс ежедневно из поселка Фатеевка в 20:06, от Пригородного вокзала в 20:55. С 1 декабря в Челябинске меняет маршрут и автобус №51 «Сосновка — Братьев Кашириных». До этого транспортники сообщили об изменении маршрутов челябинских трамваев №5 и №7.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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