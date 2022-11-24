Пермский застройщик анонсировал новый проект в центре города

«Пермглавснаб» построит в центре Перми культурный центр

25 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В «Пермглавснаб» заявили о новом проекте Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания «Офисный центр», собственниками которой являются акционеры застройщика «Пермглавснаб», построит в центре Перми культурно-досуговый центр. Объект разместится по соседству с новым домом, который «Пермглавснаб» возвел на улице Горького, 45. Информация об этом размещена на строительной площадке, где появится объект. «Объект капитального строительства: культурно-досуговый центр со встроенными помещениями общественного назначения. Адрес: Пермь, ул М.Горького, 47А. Застройщик: ООО Офисный центр»; технический заказчик: АО «Специализированный застройщик Пермглавснаб»», — указано в паспорте объекта. Сообщается также, что строительство объекта должно завершиться в IV квартале 2023 года. Площадь культурно-досугового центра составит чуть более 2,9 тысяч квадратных метров. Разрешение на его строительство администрация Перми выдала в июле 2021 года. Согласно СБИС, ООО «Офисный центр» подконтрольно акционерам АО «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» Владимиру Занину и Игорю Блюму. Также в числе собственников компании значится Татьяна Радченко. Ранее стало известно о намерении АО «СЗ «Пермглавснаб» построить в Индустриальном районе Перми новый детский развлекательный центр. Двухэтажное здание разместится на перекрестке улиц Свиязева и Леонова. Культурно-досуговый центр появится по соседству с новым домом Максим Анфалов, URA.RU

Компания «Офисный центр», собственниками которой являются акционеры застройщика «Пермглавснаб», построит в центре Перми культурно-досуговый центр. Объект разместится по соседству с новым домом, который «Пермглавснаб» возвел на улице Горького, 45. Информация об этом размещена на строительной площадке, где появится объект. «Объект капитального строительства: культурно-досуговый центр со встроенными помещениями общественного назначения. Адрес: Пермь, ул М.Горького, 47А. Застройщик: ООО Офисный центр»; технический заказчик: АО «Специализированный застройщик Пермглавснаб»», — указано в паспорте объекта. Сообщается также, что строительство объекта должно завершиться в IV квартале 2023 года. Площадь культурно-досугового центра составит чуть более 2,9 тысяч квадратных метров. Разрешение на его строительство администрация Перми выдала в июле 2021 года. Согласно СБИС, ООО «Офисный центр» подконтрольно акционерам АО «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» Владимиру Занину и Игорю Блюму. Также в числе собственников компании значится Татьяна Радченко. Ранее стало известно о намерении АО «СЗ «Пермглавснаб» построить в Индустриальном районе Перми новый детский развлекательный центр. Двухэтажное здание разместится на перекрестке улиц Свиязева и Леонова.