Зеленский задумался о возвращении Крыма невоенным путем

25 ноября 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет вернуть Крым Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если есть вариант возвращения Крыма невоенным путем, то Киев согласен на это. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал Зеленский в разговоре с британской газетой Financial Times . Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев собирается начать военную кампанию по возвращению территории, сообщили ранее в Офисе президента Украины, передает «Утро.ру». По словам замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, ВСУ могут взять Крым уже в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU призвал подготовиться к такому сценарию и «серьезной обороне» полуострова.

Если есть вариант возвращения Крыма невоенным путем, то Киев согласен на это. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал Зеленский в разговоре с британской газетой Financial Times. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев собирается начать военную кампанию по возвращению территории, сообщили ранее в Офисе президента Украины, передает «Утро.ру». По словам замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, ВСУ могут взять Крым уже в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU призвал подготовиться к такому сценарию и «серьезной обороне» полуострова.