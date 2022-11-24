24 ноября 2022

Зеленский задумался о возвращении Крыма невоенным путем

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский хочет вернуть Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если есть вариант возвращения Крыма невоенным путем, то Киев согласен на это. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал Зеленский в разговоре с британской газетой Financial Times.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев собирается начать военную кампанию по возвращению территории, сообщили ранее в Офисе президента Украины, передает «Утро.ру». По словам замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, ВСУ могут взять Крым уже в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU призвал подготовиться к такому сценарию и «серьезной обороне» полуострова.

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Если есть вариант возвращения Крыма невоенным путем, то Киев согласен на это. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал Зеленский в разговоре с британской газетой Financial Times. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев собирается начать военную кампанию по возвращению территории, сообщили ранее в Офисе президента Украины, передает «Утро.ру». По словам замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, ВСУ могут взять Крым уже в декабре, сообщает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU призвал подготовиться к такому сценарию и «серьезной обороне» полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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