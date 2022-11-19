Замминистра обороны Украины: ВСУ отберут Крым в декабре и завершат военные действия весной

19 ноября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Гаврилов отметил, что ВСУ будут «сражаться, несмотря на суровые условия» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) войдут в Крым декабре, а закончат военные действия уже весной. С таким заявлением выступил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. «Мы можем шагнуть в Крым, например, до конца декабря. Не исключено, что так и будет», — сказал Гаврилов в интервью Sky News, отметив, что украинские военные будут сражаться, несмотря на суровые условия. В ходе разговора с британским телеканалом он также спрогнозировал, «что к концу весны эти военные действия закончатся». О своем желании поехать в Крым ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. В интервью Ceska televize он, однако, отметил, что не поедет туда зимой, ведь в этот период там «нечего делать». В Белом доме призывали Зеленского пересмотреть свою заявленную цель «восстановить контроль над Крымом».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) войдут в Крым декабре, а закончат военные действия уже весной. С таким заявлением выступил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. «Мы можем шагнуть в Крым, например, до конца декабря. Не исключено, что так и будет», — сказал Гаврилов в интервью Sky News, отметив, что украинские военные будут сражаться, несмотря на суровые условия. В ходе разговора с британским телеканалом он также спрогнозировал, «что к концу весны эти военные действия закончатся». О своем желании поехать в Крым ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. В интервью Ceska televize он, однако, отметил, что не поедет туда зимой, ведь в этот период там «нечего делать». В Белом доме призывали Зеленского пересмотреть свою заявленную цель «восстановить контроль над Крымом».