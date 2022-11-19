Замминистра обороны Украины: ВСУ отберут Крым в декабре и завершат военные действия весной

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Гаврилов отметил, что ВСУ будут «сражаться, несмотря на суровые условия» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) войдут в Крым декабре, а закончат военные действия уже весной. С таким заявлением выступил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

«Мы можем шагнуть в Крым, например, до конца декабря. Не исключено, что так и будет», — сказал Гаврилов в интервью Sky News, отметив, что украинские военные будут сражаться, несмотря на суровые условия. В ходе разговора с британским телеканалом он также спрогнозировал, «что к концу весны эти военные действия закончатся».

О своем желании поехать в Крым ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. В интервью Ceska televize он, однако, отметил, что не поедет туда зимой, ведь в этот период там «нечего делать». В Белом доме призывали Зеленского пересмотреть свою заявленную цель «восстановить контроль над Крымом».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) войдут в Крым декабре, а закончат военные действия уже весной. С таким заявлением выступил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. «Мы можем шагнуть в Крым, например, до конца декабря. Не исключено, что так и будет», — сказал Гаврилов в интервью Sky News, отметив, что украинские военные будут сражаться, несмотря на суровые условия. В ходе разговора с британским телеканалом он также спрогнозировал, «что к концу весны эти военные действия закончатся». О своем желании поехать в Крым ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, передает RT. В интервью Ceska televize он, однако, отметил, что не поедет туда зимой, ведь в этот период там «нечего делать». В Белом доме призывали Зеленского пересмотреть свою заявленную цель «восстановить контроль над Крымом».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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