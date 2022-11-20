В Госдуме призвали подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму

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На Украине заявляли, что планируют отобрать Крым Фото:
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Российская армия на всякий случай должна подготовиться к обороне Крыма. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев.

«Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. Насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Я думаю, наши военноначальники эти варианты предусмотрели», — сказал Гурулев URA.RU.

В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. ВСУ планируют уже в декабре войти в Крым, рассказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Планы нападения на Крым могут привести к катастрофическому провалу, сообщает «Царьград» со ссылкой на американское издание The Hill.

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Российская армия на всякий случай должна подготовиться к обороне Крыма. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев. «Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. Насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Я думаю, наши военноначальники эти варианты предусмотрели», — сказал Гурулев URA.RU. В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. ВСУ планируют уже в декабре войти в Крым, рассказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Планы нападения на Крым могут привести к катастрофическому провалу, сообщает «Царьград» со ссылкой на американское издание The Hill.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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