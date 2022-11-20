В Госдуме призвали подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму

На Украине заявляли, что планируют отобрать Крым
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия на всякий случай должна подготовиться к обороне Крыма. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев.
«Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. Насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Я думаю, наши военноначальники эти варианты предусмотрели», — сказал Гурулев URA.RU.
В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. ВСУ планируют уже в декабре войти в Крым, рассказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Планы нападения на Крым могут привести к катастрофическому провалу, сообщает «Царьград» со ссылкой на американское издание The Hill.