В Госдуме призвали подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму

20 ноября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

На Украине заявляли, что планируют отобрать Крым Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия на всякий случай должна подготовиться к обороне Крыма. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев. «Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. Насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Я думаю, наши военноначальники эти варианты предусмотрели», — сказал Гурулев URA.RU. В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. ВСУ планируют уже в декабре войти в Крым, рассказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Планы нападения на Крым могут привести к катастрофическому провалу, сообщает «Царьград» со ссылкой на американское издание The Hill.

Российская армия на всякий случай должна подготовиться к обороне Крыма. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев. «Надо быть готовым ко всему, в том числе и к серьезной обороне в Крыму. Насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Я думаю, наши военноначальники эти варианты предусмотрели», — сказал Гурулев URA.RU. В офисе президента Украины заявили, что страна собирается начать военную кампанию для возврата Крыма. ВСУ планируют уже в декабре войти в Крым, рассказал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Планы нападения на Крым могут привести к катастрофическому провалу, сообщает «Царьград» со ссылкой на американское издание The Hill.