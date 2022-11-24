Пособника террористов, задержанного сотрудниками курганского УФСБ, отправили на 11 лет за решетку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель города Катайска (Курганская область) не смог опротестовать приговор по участию в финансировании международной террористической организации. Апелляционный военный суд г. Москвы поддержал решение наказать пособника террористов в виде 11 лет лишения свободы, рассказали в УФСБ по Курганской области.

«Исповедующего радикальную исламскую идеологию [жителя г. Катайска] за финансирование террористической деятельности, а также призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ) приговорили к 11 годам лишения свободы», — сообщили в управлении. Первые три года курганец проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Мужчина был задержан в 2021 году оперативниками курганского УФСБ после того, как было обнаружено, что он переводит деньги на финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории Российской Федерации). Кроме этого, 32-летний мужчина размещал в сети Интернет материалы, оправдывающие действия террористов, и призывы расправляться с людьми, не исповедующими мусульманство.

Суд постановил, что курганец не может заниматься администрированием сайтов и каналов в веб-пространстве. Также осужденному запретили в течение 2,5 года создавать аккаунты в соцсетях.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ задержали жителя Катайска осенью прошлого года. Его признали виновным в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». В отношении мужчины также было возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности в интернете.

Сотрудники курганского УФСБ задержали пособника международных террористов, которого осудили на 11 лет лишения свободы фото: УФСБ России по Курганской области