Александр Моор поручил своим замам сконцентрировать внимание на вопросах экспорта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Александр Моор назвал экспорт товаров из региона одним из показателей, по которым Тюменской области сложно конкурировать с другими субъектами РФ в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом губернатор заявил в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.

«Обращаю внимание моих заместителей на изменение числа показателей Национального рейтинга инвестиционного климата в 2022 году. Особенно не простым будет блок по экспорту. У нас в целом экспорт хороший, но будет сложно конкурировать с регионами, которые близки к инфраструктуре, портам, границе. Если регион находится внутри страны, то издержки существенно выше. Нужно работать больше, чем наши коллеги с более выгодным географическим положением», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На заседании регионального Совета по улучшению инвестиционного климата, трансляция которого доступна на Youtube, были озвучены показатели Национального рейтинга, по которым регионы будут оценивать в 2022 году. Их число с 42-х выросло до 64-х.

В числе прочих в список включен фактор «Экспортная деятельность». В него входят такие пункты, как доля несырьевого экспорта субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме их выручки, доля таких субъектов в общей численности МСП, а также оценка эффективности поддержки властями развития экспорта. Последний показатель будут оценивать сами предприниматели.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Тюменская область вернула свою позицию в Национальном рейтинге. После падения на 12 место в 2020-м, регион стал третьим по стране.

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