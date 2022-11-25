В Германии призвали к немедленным переговорам без Зеленского

25 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пока не предлагал провести переговоры с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Переговоры по решению конфликта на Украине должны пройти без президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали читатели немецкого издания Die Welt. «Я требую немедленных переговоров, даже без Зеленского, который явно не заинтересовал в них. Никаких больше поставок Украине, хватит!» — написал Juergen Edward B. под публикацией Die Welt . Издание сообщило со ссылкой на источники в кругах правительства восточноевропейской страны, что они требуют более мощного вооружения от Запада из-за ударов по энергетическим объектам Украины. «На мой взгляд, Запад должен проводить кампанию за дипломатические решение (даже если оно окажется очень трудным) и подавать соответствующие сигналы. Без таких сигналов конфликт может бесконечно затягиваться», — написал Martin S. «Зеленский должен осознать, что он разорит страну, если не пойдет на территориальные уступки», — считает Karen S. Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не смогли договориться. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. ВСУ не оправдали ожиданий Запада, так как обещали им победу, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что диалога с Украиной о решении конфликта нет из-за прямой позиции Киева, передает телеканал 360.

Переговоры по решению конфликта на Украине должны пройти без президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали читатели немецкого издания Die Welt. «Я требую немедленных переговоров, даже без Зеленского, который явно не заинтересовал в них. Никаких больше поставок Украине, хватит!» — написал Juergen Edward B. под публикацией Die Welt. Издание сообщило со ссылкой на источники в кругах правительства восточноевропейской страны, что они требуют более мощного вооружения от Запада из-за ударов по энергетическим объектам Украины. «На мой взгляд, Запад должен проводить кампанию за дипломатические решение (даже если оно окажется очень трудным) и подавать соответствующие сигналы. Без таких сигналов конфликт может бесконечно затягиваться», — написал Martin S. «Зеленский должен осознать, что он разорит страну, если не пойдет на территориальные уступки», — считает Karen S. Россия и Украина проводили переговоры после начала спецоперации, но не смогли договориться. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. ВСУ не оправдали ожиданий Запада, так как обещали им победу, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что диалога с Украиной о решении конфликта нет из-за прямой позиции Киева, передает телеканал 360.