В Тюменской области мигрантам запретили водить такси и автобусы

25 ноября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Если у иностранцев есть только патент, то возить тюменцев им запрещено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Тюменской области продлило на 2023 год запрет на работу в такси, на пассажирском транспорте и грузоперевозках для иностранцев, работающих на основании патента. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «Установить на 2023 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами на территории Тюменской области. Ограничение распространяется на следующие виды экономической деятельности: сухопутный пассажирский транспорт (городского и пригородного сообщения), легковые такси и аренда легковых автомобилей с водителем, автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам», — говорится в документе, официально опубликованном властями региона. Виды деятельности, на которые распространяется запрет, власти устанавливают ежегодно. В 2022 году они были аналогичными. Однако, как поясняли в правительстве, ограничения касаются не всех мигрантов. Если у иностранцев есть вид на жительство, разрешение на работу или ряд других документов, то они могут трудиться в вышеназванных сферах.

Правительство Тюменской области продлило на 2023 год запрет на работу в такси, на пассажирском транспорте и грузоперевозках для иностранцев, работающих на основании патента. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «Установить на 2023 год запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, хозяйствующими субъектами на территории Тюменской области. Ограничение распространяется на следующие виды экономической деятельности: сухопутный пассажирский транспорт (городского и пригородного сообщения), легковые такси и аренда легковых автомобилей с водителем, автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам», — говорится в документе, официально опубликованном властями региона. Виды деятельности, на которые распространяется запрет, власти устанавливают ежегодно. В 2022 году они были аналогичными. Однако, как поясняли в правительстве, ограничения касаются не всех мигрантов. Если у иностранцев есть вид на жительство, разрешение на работу или ряд других документов, то они могут трудиться в вышеназванных сферах.