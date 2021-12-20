Власти Тюмени разрешили части мигрантов работать в такси

Граждане четырех стран смогут продолжить возить тюменцев в такси и общественном транспорте (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на введенный в Тюменской области запрет на работу иностранцев в такси, некоторые из приезжих все же могут трудиться в сфере перевозок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Так, ограничения не распространяются на граждан стран, входящих в ЕАЭС.

«Запрет не распространяется на граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). А также на иностранцев, работающих на основании ряда документов», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Ранее агентство писало, что в регионе иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси, а также осуществлять грузоперевозки. При этом ограничение касается тех, кто трудится на основе патента. Если же у мигранта есть какие-либо из следующих документов, то на него запрет не влияет:

разрешение на работу или вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

свидетельство о предоставлении временного убежища;

удостоверение беженца;

свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом.