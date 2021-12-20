20 декабря 2021
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Власти Тюмени разрешили части мигрантов работать в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск, мигрант, водитель, маршрутка
Граждане четырех стран смогут продолжить возить тюменцев в такси и общественном транспорте (архивное фото) Фото:

Несмотря на введенный в Тюменской области запрет на работу иностранцев в такси, некоторые из приезжих все же могут трудиться в сфере перевозок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Так, ограничения не распространяются на граждан стран, входящих в ЕАЭС.

«Запрет не распространяется на граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). А также на иностранцев, работающих на основании ряда документов», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Ранее агентство писало, что в регионе иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси, а также осуществлять грузоперевозки. При этом ограничение касается тех, кто трудится на основе патента. Если же у мигранта есть какие-либо из следующих документов, то на него запрет не влияет:

  • разрешение на работу или вид на жительство;
  • разрешение на временное проживание;
  • свидетельство о предоставлении временного убежища;
  • удостоверение беженца;
  • свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

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Несмотря на введенный в Тюменской области запрет на работу иностранцев в такси, некоторые из приезжих все же могут трудиться в сфере перевозок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Так, ограничения не распространяются на граждан стран, входящих в ЕАЭС. «Запрет не распространяется на граждан ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). А также на иностранцев, работающих на основании ряда документов», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в регионе иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси, а также осуществлять грузоперевозки. При этом ограничение касается тех, кто трудится на основе патента. Если же у мигранта есть какие-либо из следующих документов, то на него запрет не влияет:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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