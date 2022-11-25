В ЕС заявили, что Байдену выгоден конфликт на Украине

25 ноября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Джо Байден наживается за счет конфликта на Украине, заявили в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену выгоден конфликт на Украине, так как США наживается на этом. Об этом заявили высшие европейские чиновники. «Страна, которая больше всего выигрывает в этом конфликте это США. Именно они продают больше газа и по более высоким ценам, а также они продают больше оружия», — сказал один из высокопоставленных чиновников Politico . Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам Путина, на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. Ранее Байден во время общения с журналистами сообщил, что конфликт на Украине закончится только после вывода российских войск с украинской территории. Также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Байдену выгодно продолжение боевых действий на Украине, напоминает RT.

Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену выгоден конфликт на Украине, так как США наживается на этом. Об этом заявили высшие европейские чиновники. «Страна, которая больше всего выигрывает в этом конфликте это США. Именно они продают больше газа и по более высоким ценам, а также они продают больше оружия», — сказал один из высокопоставленных чиновников Politico. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам Путина, на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ. Ранее Байден во время общения с журналистами сообщил, что конфликт на Украине закончится только после вывода российских войск с украинской территории. Также спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Байдену выгодно продолжение боевых действий на Украине, напоминает RT.