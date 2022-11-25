Челябинец на украденные у работодателя деньги три дня отдыхал в курганской сауне

25 ноября 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Челябинец за три дня потратил в сауне свыше 700 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Челябинска украл у работодателя 1,5 млн рублей, и три дня отдыхал на них в одной из саун Кургана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, до задержания он успел потратить почти половину из этой суммы. «Обвиняемый выпивал в квартире работодателя. Дождавшись, когда собственник квартиры уснул, похитил у него денежные средства в размере 1,5 млн рублей. После уехал в Курган, где арендовал сауну и в течение трех дней потратил свыше 721 тысячи рублей из похищенной суммы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что круглую сумму обвиняемый потратил на аренду сауны, а также на приобретение алкоголя, продуктов питания и развлечения. Сотрудники полиции задержали его и поместили под стражу. Судьбу бывшего работника теперь решит суд.

Житель Челябинска украл у работодателя 1,5 млн рублей, и три дня отдыхал на них в одной из саун Кургана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, до задержания он успел потратить почти половину из этой суммы. «Обвиняемый выпивал в квартире работодателя. Дождавшись, когда собственник квартиры уснул, похитил у него денежные средства в размере 1,5 млн рублей. После уехал в Курган, где арендовал сауну и в течение трех дней потратил свыше 721 тысячи рублей из похищенной суммы», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что круглую сумму обвиняемый потратил на аренду сауны, а также на приобретение алкоголя, продуктов питания и развлечения. Сотрудники полиции задержали его и поместили под стражу. Судьбу бывшего работника теперь решит суд.