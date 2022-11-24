Пермский инвалид погиб во время пожара

25 ноября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Соседи ничем не смогли помочь мужчине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березниках (Пермский край) во время пожара, произошедшем в частном секторе в ночь на 25 ноября, погиб инвалид. Об этом URARU рассказала жительница города Евгения Можаева. Женщина отметила, что пожар заметил мужчина, проезжавший мимо на автомобиле, он разбудил жителей. «Меня разбудили примерно полпятого утра. Пожар произошел в доме по ул. Сухановская, 7. В доме заживо сгорел мой сосед, инвалид. До приезда пожарных мы не смогли ничем помочь, поскольку в дома отсутствует центральное водоснабжение. Нет ни одного пожарного гидранта. В итоге самостоятельно мы не смогли помочь соседу», — отметила Можаева. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, а также администрацию Березников. В региональном МЧС пообещали предоставить комментарий позже, комментарий от мэрии Березников к моменту опубликования материала не поступил. В 2016 году в Пермском крае во время пожара в социальном приюте погибло два человека. До произошедшей трагедии приют проверяли сотрудники прокуратуры и выявили в нем многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

В Березниках (Пермский край) во время пожара, произошедшем в частном секторе в ночь на 25 ноября, погиб инвалид. Об этом URARU рассказала жительница города Евгения Можаева. Женщина отметила, что пожар заметил мужчина, проезжавший мимо на автомобиле, он разбудил жителей. «Меня разбудили примерно полпятого утра. Пожар произошел в доме по ул. Сухановская, 7. В доме заживо сгорел мой сосед, инвалид. До приезда пожарных мы не смогли ничем помочь, поскольку в дома отсутствует центральное водоснабжение. Нет ни одного пожарного гидранта. В итоге самостоятельно мы не смогли помочь соседу», — отметила Можаева. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, а также администрацию Березников. В региональном МЧС пообещали предоставить комментарий позже, комментарий от мэрии Березников к моменту опубликования материала не поступил. В 2016 году в Пермском крае во время пожара в социальном приюте погибло два человека. До произошедшей трагедии приют проверяли сотрудники прокуратуры и выявили в нем многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.