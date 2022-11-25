В Минтруда назвали новую категорию россиян, которые раньше выйдут на пенсию

Минтруд: участники СВО выйдут на пенсию раньше
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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
Участники СВО раньше выйдут на пенсию, заявил Антон Котяков Фото:

Граждане России, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО) раньше выйдут на пенсию. Об этом заявил Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», — сказал Котяков в ходе прямой трансляции на Rutube. Он добавил, что после объявления частичной мобилизации, для работников, которые были призванные для участия в спецоперации, «сохранятся их рабочие места».

В настоящий момент досрочно выйти на пенсию в Россию могут россияне, которые работали во вредных или тяжелых условиях труда, служили по контракту, родили трех и более детей. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Также замглавы фракции либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о досрочном выходе на пенсию для ветеранов боевых действий, сообщает RT.

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Граждане России, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО) раньше выйдут на пенсию. Об этом заявил Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», — сказал Котяков в ходе прямой трансляции на Rutube. Он добавил, что после объявления частичной мобилизации, для работников, которые были призванные для участия в спецоперации, «сохранятся их рабочие места». В настоящий момент досрочно выйти на пенсию в Россию могут россияне, которые работали во вредных или тяжелых условиях труда, служили по контракту, родили трех и более детей. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Также замглавы фракции либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме России Ярослав Нилов подготовил законопроект о досрочном выходе на пенсию для ветеранов боевых действий, сообщает RT.
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