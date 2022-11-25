В Кремле заявили о неспособности Зеленского к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский не способен проводить переговоры по вопросу Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«С самого начала в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. Об этом не может быть речи. Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так Песков отреагировал на заявление Зеленского о том, что он готов рассмотреть предложения о возврате Крыма невоенным путем.
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Президент Украины Владимир Зеленский не способен проводить переговоры по вопросу Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. «С самого начала в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. Об этом не может быть речи. Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так Песков отреагировал на заявление Зеленского о том, что он готов рассмотреть предложения о возврате Крыма невоенным путем.