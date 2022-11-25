В Кремле заявили о неспособности Зеленского к переговорам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Владимир Зеленский допускает возврат Крыма невоенным путем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не способен проводить переговоры по вопросу Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«С самого начала в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. Об этом не может быть речи. Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так Песков отреагировал на заявление Зеленского о том, что он готов рассмотреть предложения о возврате Крыма невоенным путем.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский не способен проводить переговоры по вопросу Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. «С самого начала в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовым путем. Об этом не может быть речи. Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так Песков отреагировал на заявление Зеленского о том, что он готов рассмотреть предложения о возврате Крыма невоенным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...