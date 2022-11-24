24 ноября 2022

Губернатор Шумков едет с проверкой в курганский город

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
В Шадринске ждут приезда губернатора Вадима Шумкова Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверит, как в Шадринске идет строительство школы. Главу региона во втором по величине городе области ждут 25 ноября, сообщили источники, близкие к региональным властям.

«В пятницу Шумков едет в Шадринск. Планирует проверить ход строительства школы и еще ряда объектов», — отметил источник. Другой инсайдер добавил, что итоги проверки губернатор обсудит со своими заместителями, директорами профильных ведомств и администрацией Шадринска.

В пресс-службе шадринской мэрии URA.RU заявили, что не могут комментировать данную информацию. «Мы не можем комментировать визит губернатора. Обратитесь в правительство области», — заявили в администрации Шадринска. В пресс-службу регионального правительства направлены вопрос по теме. На момент публикации ответы на них не поступили.

Ранее URA.RU писало, что Шумков посещал Шадринск в августе вместе с председателем попечительского совета Фонда развития территории Сергеем Степашиным и полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Тогда они осмотрели торгово-развлекательный центр (ТРЦ), который разместился на площадях бывшего телефонного завода. Проверили ход ремонта и строительства дорог, мостов и соцобъектов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверит, как в Шадринске идет строительство школы. Главу региона во втором по величине городе области ждут 25 ноября, сообщили источники, близкие к региональным властям. «В пятницу Шумков едет в Шадринск. Планирует проверить ход строительства школы и еще ряда объектов», — отметил источник. Другой инсайдер добавил, что итоги проверки губернатор обсудит со своими заместителями, директорами профильных ведомств и администрацией Шадринска. В пресс-службе шадринской мэрии URA.RU заявили, что не могут комментировать данную информацию. «Мы не можем комментировать визит губернатора. Обратитесь в правительство области», — заявили в администрации Шадринска. В пресс-службу регионального правительства направлены вопрос по теме. На момент публикации ответы на них не поступили. Ранее URA.RU писало, что Шумков посещал Шадринск в августе вместе с председателем попечительского совета Фонда развития территории Сергеем Степашиным и полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Тогда они осмотрели торгово-развлекательный центр (ТРЦ), который разместился на площадях бывшего телефонного завода. Проверили ход ремонта и строительства дорог, мостов и соцобъектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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