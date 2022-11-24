Губернатор Шумков едет с проверкой в курганский город

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверит, как в Шадринске идет строительство школы. Главу региона во втором по величине городе области ждут 25 ноября, сообщили источники, близкие к региональным властям.
«В пятницу Шумков едет в Шадринск. Планирует проверить ход строительства школы и еще ряда объектов», — отметил источник. Другой инсайдер добавил, что итоги проверки губернатор обсудит со своими заместителями, директорами профильных ведомств и администрацией Шадринска.
В пресс-службе шадринской мэрии URA.RU заявили, что не могут комментировать данную информацию. «Мы не можем комментировать визит губернатора. Обратитесь в правительство области», — заявили в администрации Шадринска. В пресс-службу регионального правительства направлены вопрос по теме. На момент публикации ответы на них не поступили.
Ранее URA.RU писало, что Шумков посещал Шадринск в августе вместе с председателем попечительского совета Фонда развития территории Сергеем Степашиным и полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Тогда они осмотрели торгово-развлекательный центр (ТРЦ), который разместился на площадях бывшего телефонного завода. Проверили ход ремонта и строительства дорог, мостов и соцобъектов.
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