Якушев осмотрел в Шадринске ТРЦ на месте обанкроченного завода

В Шадринске готовятся открыть крупный торговый центр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области председатель попечительского совета Фонда развития территории Сергей Степашин, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Вадим Шумков и представители областного правительства осмотрели торгово-развлекательный центр (ТРЦ), который разместился на площадях бывшего телефонного завода. Об этом 23 августа в своем telegram-канале сообщил Шумков.

«Близится к завершению создание торгового центра. Коллеги обещают до 350 новых рабочих мест», — сообщил Шумков. Источник, близкий к региональным властям, также рассказал URA.RU, что открытие торгового центра «Шадринск Холл» планируют открыть в течение месяца. Инсайдер добавил, что новый объект понравился гостям.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область приехал бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он и губернатор Курганской области Вадим Шумков открыли фестиваль в Батурино и памятную доску в честь визита патриарха Кирилла в село в 2017 году. Во вторник в регион также приехал Якушев.

URA.RU писало, что новый ТРЦ разместили на месте корпусов бывшего Шадринского телефонного завода. Здесь откроют сетевые магазины и точки общественного питания.