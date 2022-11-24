Пермяков на новогодние праздники зовут на охоту за северным сиянием

Поездка рассчитана на три дня Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Турфирмы предлагают пермякам на новогодние праздники отправиться в путешествие «Дыхание Арктики» — на побережье Северного Ледовитого океана, где можно будет поохотиться за северным сиянием. Предложение детально описано в группе туристической компании «Финист трэвел».

«Ночная охота за северным сиянием! Это то время года, когда столкновение заряженных частиц солнечного ветра с верхними слоями земной атмосферы создает природный феномен в определенных уголках планеты», — указано в предложении.

Тур на Кольский полуостров в Мурманскую область запланирован на три дня. Есть варианты: 2—4 января, 4—6 января, 5—7 января и 6—8 января. В программу входит экскурсия на атомный ледокол «Ленин», обзорная экскурсия по Мурманску, дегустация свежих морских ежей, морских гребешков, ночная охота за Северным Сиянием и еще два мини-путешествия. Одно — в поселок на краю Земли — легендарную Териберку, где снимали фидьм «Левиафан». Второе — к коренным жителям Кольского полуострова — в этнографическое поселение саамов.

Стоимость проживания в гостинице «Полярные ночи» за две ночи, питание, дегустация и экскурсионная программа обойдется в 32-36 тысяч рублей на человека. Дополнительно нужно будет приобрести авиа или ж/д билеты до Мурманска и обратно. Также необходимо отдельно оплатить охоту за северным сиянием — 5500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предложили посетить зимой перевал Дятлова за 90 тысяч рублей. Экспедиции на снегоходах состоятся 5, 12, 19 и 26 декабря.