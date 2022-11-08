Пермякам предложили посетить зимой перевал Дятлова за 90 тысяч рублей

08 ноября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Трехдневные туры состоятся в декабре Фото: Юлия Кукарских, предоставлено КСП «Спутник» Пермяков приглашают принять участие в экспедиции на снегоходах на перевал Дятлова. Трехдневный поход организовывает пермская турфирма «Биармия». «Открываем продажи туров. Экспедиции на снегоходах на перевал Дятлова 5, 12, 19, 26 декабря», — написала представитель компании Евгения Черепанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Несмотря на известную историю с гибелью туристов в этом месте, или даже благодаря этой истории, перевал Дятлова каждый год посещают сотни туристов. В турфирме предупреждают, что снегоходные экспедиции являются потенциально опасным и экстремальным видом зимних путешествий, поэтому технику безопасности нужно соблюдать неукоснительно. Также туристов предупредили, что температура ночью в горах может упасть до минус 40 градусов. За трехдневный маршрут турфирма просит от 89 рублей за человека. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут отпраздновать новогоднюю ночь в Чердыни за 18 тысяч рублей.

Пермяков приглашают принять участие в экспедиции на снегоходах на перевал Дятлова. Трехдневный поход организовывает пермская турфирма «Биармия». «Открываем продажи туров. Экспедиции на снегоходах на перевал Дятлова 5, 12, 19, 26 декабря», — написала представитель компании Евгения Черепанова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Несмотря на известную историю с гибелью туристов в этом месте, или даже благодаря этой истории, перевал Дятлова каждый год посещают сотни туристов. В турфирме предупреждают, что снегоходные экспедиции являются потенциально опасным и экстремальным видом зимних путешествий, поэтому технику безопасности нужно соблюдать неукоснительно. Также туристов предупредили, что температура ночью в горах может упасть до минус 40 градусов. За трехдневный маршрут турфирма просит от 89 рублей за человека. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут отпраздновать новогоднюю ночь в Чердыни за 18 тысяч рублей.