24 ноября 2022

В Пермском крае образовался дефицит льготного лекарства для диабетиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пульсоксиметр. Пермь, таблетки, лекарства, диабет, covid, ковид, пульсоксиметр, медицинский рецепт, справка от врача, врачебные рекомендации, медицинская печать
На это лекарство сильно вырос спрос Фото:

У больных диабетом в Пермском крае возникли трудности с получением в аптеках льготного препарата «Форсига». На портале «Управляем вместе» житель Кунгура оставил соответствующее заявление.

«Много лет принимаю препарат „Форсига“. Без него не снижается уровень сахара в крови. Сейчас отказывают в аптеке. Говорят: обращайтесь в министерство. Поясните, пожалуйста, будет ли обеспечение этим препаратом больных?» — написал житель Кунгура.

URA.RU обратилось в министерство здравоохранения Пермского края. Выяснилось, что в этом году в регионе было значительно увеличено число льготников, которым начали проводить терапию препаратом «Форсига».

«В связи с этим на препарат появился большой спрос. В настоящий момент министерство здравоохранения Пермского края организовало дополнительную закупку препарата, контракт уже заключен. При поступлении лекарства в регион, выдача будет продолжена в прежнем режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках Перми закончился важный детский препарат для урологии. Речь — о препарате «Дриптан».

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

У больных диабетом в Пермском крае возникли трудности с получением в аптеках льготного препарата «Форсига». На портале «Управляем вместе» житель Кунгура оставил соответствующее заявление. «Много лет принимаю препарат „Форсига“. Без него не снижается уровень сахара в крови. Сейчас отказывают в аптеке. Говорят: обращайтесь в министерство. Поясните, пожалуйста, будет ли обеспечение этим препаратом больных?» — написал житель Кунгура. URA.RU обратилось в министерство здравоохранения Пермского края. Выяснилось, что в этом году в регионе было значительно увеличено число льготников, которым начали проводить терапию препаратом «Форсига». «В связи с этим на препарат появился большой спрос. В настоящий момент министерство здравоохранения Пермского края организовало дополнительную закупку препарата, контракт уже заключен. При поступлении лекарства в регион, выдача будет продолжена в прежнем режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках Перми закончился важный детский препарат для урологии. Речь — о препарате «Дриптан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...