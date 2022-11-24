В Пермском крае образовался дефицит льготного лекарства для диабетиков

25 ноября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

На это лекарство сильно вырос спрос Фото: Ритис Бараускас © URA.RU У больных диабетом в Пермском крае возникли трудности с получением в аптеках льготного препарата «Форсига». На портале «Управляем вместе» житель Кунгура оставил соответствующее заявление. «Много лет принимаю препарат „Форсига“. Без него не снижается уровень сахара в крови. Сейчас отказывают в аптеке. Говорят: обращайтесь в министерство. Поясните, пожалуйста, будет ли обеспечение этим препаратом больных?» — написал житель Кунгура. URA.RU обратилось в министерство здравоохранения Пермского края. Выяснилось, что в этом году в регионе было значительно увеличено число льготников, которым начали проводить терапию препаратом «Форсига». «В связи с этим на препарат появился большой спрос. В настоящий момент министерство здравоохранения Пермского края организовало дополнительную закупку препарата, контракт уже заключен. При поступлении лекарства в регион, выдача будет продолжена в прежнем режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках Перми закончился важный детский препарат для урологии. Речь — о препарате «Дриптан».

У больных диабетом в Пермском крае возникли трудности с получением в аптеках льготного препарата «Форсига». На портале «Управляем вместе» житель Кунгура оставил соответствующее заявление. «Много лет принимаю препарат „Форсига“. Без него не снижается уровень сахара в крови. Сейчас отказывают в аптеке. Говорят: обращайтесь в министерство. Поясните, пожалуйста, будет ли обеспечение этим препаратом больных?» — написал житель Кунгура. URA.RU обратилось в министерство здравоохранения Пермского края. Выяснилось, что в этом году в регионе было значительно увеличено число льготников, которым начали проводить терапию препаратом «Форсига». «В связи с этим на препарат появился большой спрос. В настоящий момент министерство здравоохранения Пермского края организовало дополнительную закупку препарата, контракт уже заключен. При поступлении лекарства в регион, выдача будет продолжена в прежнем режиме», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Ранее URA.RU рассказывало, что в аптеках Перми закончился важный детский препарат для урологии. Речь — о препарате «Дриптан».