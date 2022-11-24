Чиновники ЯНАО отказались от новогодних корпоративов

25 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Администрации не будут устраивать корпоративы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэрии муниципалитетов ЯНАО отказались от проведения новогодних корпоративов. Об этом URA.RU сообщили в ямальских администрациях. «Муниципальные предприятия и структуры администрации Салехарда отказались от идеи новогодних корпоративов. Все поддержали предложение главы города о том, что масштабные торжества сейчас „не ко времени“. Салюты и фейерверки будут после победы», — сообщили агентству в администрации. Также от корпоративов отказались в мэриях Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и Тарко-Сале. В администрации Надыма, Муравленко и Губкинского агентство направило запрос, но ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципалитетах ЯНАО отказались от праздничного салюта в новогоднюю ночь. Обновлено в 15:49. «Новогодних корпоративов в Администрации города Муравленко не было и не будет», — ответили в мэрии Муравленко.

Мэрии муниципалитетов ЯНАО отказались от проведения новогодних корпоративов. Об этом URA.RU сообщили в ямальских администрациях. «Муниципальные предприятия и структуры администрации Салехарда отказались от идеи новогодних корпоративов. Все поддержали предложение главы города о том, что масштабные торжества сейчас „не ко времени“. Салюты и фейерверки будут после победы», — сообщили агентству в администрации. Также от корпоративов отказались в мэриях Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и Тарко-Сале. В администрации Надыма, Муравленко и Губкинского агентство направило запрос, но ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципалитетах ЯНАО отказались от праздничного салюта в новогоднюю ночь. Обновлено в 15:49. «Новогодних корпоративов в Администрации города Муравленко не было и не будет», — ответили в мэрии Муравленко.