24 ноября 2022
23 ноября 2022

Чиновники ЯНАО отказались от новогодних корпоративов

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрации не будут устраивать корпоративы Фото:

Мэрии муниципалитетов ЯНАО отказались от проведения новогодних корпоративов. Об этом URA.RU сообщили в ямальских администрациях.

«Муниципальные предприятия и структуры администрации Салехарда отказались от идеи новогодних корпоративов. Все поддержали предложение главы города о том, что масштабные торжества сейчас „не ко времени“. Салюты и фейерверки будут после победы», — сообщили агентству в администрации.

Также от корпоративов отказались в мэриях Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и Тарко-Сале. В администрации Надыма, Муравленко и Губкинского агентство направило запрос, но ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципалитетах ЯНАО отказались от праздничного салюта в новогоднюю ночь.

Обновлено в 15:49. «Новогодних корпоративов в Администрации города Муравленко не было и не будет», — ответили в мэрии Муравленко.

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Мэрии муниципалитетов ЯНАО отказались от проведения новогодних корпоративов. Об этом URA.RU сообщили в ямальских администрациях. «Муниципальные предприятия и структуры администрации Салехарда отказались от идеи новогодних корпоративов. Все поддержали предложение главы города о том, что масштабные торжества сейчас „не ко времени“. Салюты и фейерверки будут после победы», — сообщили агентству в администрации. Также от корпоративов отказались в мэриях Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги и Тарко-Сале. В администрации Надыма, Муравленко и Губкинского агентство направило запрос, но ответ на момент публикации не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципалитетах ЯНАО отказались от праздничного салюта в новогоднюю ночь. Обновлено в 15:49. «Новогодних корпоративов в Администрации города Муравленко не было и не будет», — ответили в мэрии Муравленко.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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