На заводе пермского депутата пустуют вакансии с зарплатами в 200 тысяч

25 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

На заводе сейчас свободны десятки рабочих вакансий, связанных с заготовкой леса Фото: Илья Московец © URA.RU Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат пермского заксобрания Виктор Баранов, набирает новых сотрудников. Им предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей. Такие деньги на заводе готовы платить водителям лесовозов и начальнику отдела лесозаготовок сообщается в объявлениях, опубликованных на сайте Headhunter. «Вакансии: водитель автомобиля для выполнения работ по перевозке древесины с делянок на перевалочные площади. Начальник отдела с обязанностями по организации и контролю работы дочерних лесозаготовительных обществ. Рабочее место — город Соликамск, командировки — Кочево, Гайны, Красновишерск», — говорится в объявлениях. Предприятие также готово принять на работу машинистов бульдозера, автогрейдера и экскаватора, мастеров по ремонту электрооборудования, токарей и других специалистов. Среди условий, предлагаемых заводской службой кадров, указаны полный соцпакет, медицинское обслуживание в поликлинике предприятия и санаторно-курортное лечение как в Пермском крае, так и за его пределами. АО «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. По данным сервиса СБИС, в прошлом году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске набирает в штат сотрудников без опыта работы завод «Урал». Предприятие производит продукцию военного и гражданского назначения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Соликамскбумпром», президентом которого является депутат пермского заксобрания Виктор Баранов, набирает новых сотрудников. Им предлагают заработную плату до 200 тысяч рублей. Такие деньги на заводе готовы платить водителям лесовозов и начальнику отдела лесозаготовок сообщается в объявлениях, опубликованных на сайте Headhunter. «Вакансии: водитель автомобиля для выполнения работ по перевозке древесины с делянок на перевалочные площади. Начальник отдела с обязанностями по организации и контролю работы дочерних лесозаготовительных обществ. Рабочее место — город Соликамск, командировки — Кочево, Гайны, Красновишерск», — говорится в объявлениях. Предприятие также готово принять на работу машинистов бульдозера, автогрейдера и экскаватора, мастеров по ремонту электрооборудования, токарей и других специалистов. Среди условий, предлагаемых заводской службой кадров, указаны полный соцпакет, медицинское обслуживание в поликлинике предприятия и санаторно-курортное лечение как в Пермском крае, так и за его пределами. АО «Соликамскбумпром» является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. По данным сервиса СБИС, в прошлом году завод получил чистую прибыль в два миллиарда рублей. Должность президента акционерного общества занимает депутат законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Соликамске набирает в штат сотрудников без опыта работы завод «Урал». Предприятие производит продукцию военного и гражданского назначения.