В Перми силовиков научили пресекать бунты в тюрьмах

25 ноября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Учения по подавлению бунтов прошли в Перми Фото: Карина Ванеш © URA.RU Студенты и сотрудники Пермского института ФСИН приняли участие в тактико-строевых учениях по пресечению массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте вуза. «В учениях прошедших 24 ноября приняли участие студенты и сотрудники Пермского института ФСИН, представители Росгвардии, а также сотрудники регионального ГУФСИН. В ходе учений студенты на практике увидели, как в исправительных учреждениях нужно пресекать массовые беспорядки», — говорится на сайте института. Сотрудники ведомств и студенты на практике отработали необходимые действия во время беспорядков. Особое внимание уделялось слаженности действий при боевом построении. Ранее агентство сообщало, что региональное ГУФСИН выявило сотни потенциальных бунтарей в пермских колониях

Студенты и сотрудники Пермского института ФСИН приняли участие в тактико-строевых учениях по пресечению массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте вуза. «В учениях прошедших 24 ноября приняли участие студенты и сотрудники Пермского института ФСИН, представители Росгвардии, а также сотрудники регионального ГУФСИН. В ходе учений студенты на практике увидели, как в исправительных учреждениях нужно пресекать массовые беспорядки», — говорится на сайте института. Сотрудники ведомств и студенты на практике отработали необходимые действия во время беспорядков. Особое внимание уделялось слаженности действий при боевом построении. Ранее агентство сообщало, что региональное ГУФСИН выявило сотни потенциальных бунтарей в пермских колониях