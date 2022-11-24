В Перми силовиков научили пресекать бунты в тюрьмах

Студенты и сотрудники Пермского института ФСИН приняли участие в тактико-строевых учениях по пресечению массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте вуза.
«В учениях прошедших 24 ноября приняли участие студенты и сотрудники Пермского института ФСИН, представители Росгвардии, а также сотрудники регионального ГУФСИН. В ходе учений студенты на практике увидели, как в исправительных учреждениях нужно пресекать массовые беспорядки», — говорится на сайте института.
Сотрудники ведомств и студенты на практике отработали необходимые действия во время беспорядков. Особое внимание уделялось слаженности действий при боевом построении. Ранее агентство сообщало, что региональное ГУФСИН выявило сотни потенциальных бунтарей в пермских колониях
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