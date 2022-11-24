24 ноября 2022

В Перми силовиков научили пресекать бунты в тюрьмах

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация на востоке Украины. Взятие прокуратуры. Луганск, щиты, беспорядки, столкновение, маски, оцепление
Учения по подавлению бунтов прошли в Перми Фото:

Студенты и сотрудники Пермского института ФСИН приняли участие в тактико-строевых учениях по пресечению массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте вуза.

«В учениях прошедших 24 ноября приняли участие студенты и сотрудники Пермского института ФСИН, представители Росгвардии, а также сотрудники регионального ГУФСИН. В ходе учений студенты на практике увидели, как в исправительных учреждениях нужно пресекать массовые беспорядки», — говорится на сайте института.

Сотрудники ведомств и студенты на практике отработали необходимые действия во время беспорядков. Особое внимание уделялось слаженности действий при боевом построении. Ранее агентство сообщало, что региональное ГУФСИН выявило сотни потенциальных бунтарей в пермских колониях

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Студенты и сотрудники Пермского института ФСИН приняли участие в тактико-строевых учениях по пресечению массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте вуза. «В учениях прошедших 24 ноября приняли участие студенты и сотрудники Пермского института ФСИН, представители Росгвардии, а также сотрудники регионального ГУФСИН. В ходе учений студенты на практике увидели, как в исправительных учреждениях нужно пресекать массовые беспорядки», — говорится на сайте института. Сотрудники ведомств и студенты на практике отработали необходимые действия во время беспорядков. Особое внимание уделялось слаженности действий при боевом построении. Ранее агентство сообщало, что региональное ГУФСИН выявило сотни потенциальных бунтарей в пермских колониях
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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