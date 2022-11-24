24 ноября 2022

Курганцы из-за задержки рейса не могут улететь в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, самолет
Рейс перенесли на вечернее время Фото:

Рейс из Кургана в Москву, назначенный на 25 ноября, задерживается на полдня. Об этом URA.RU сообщил пассажир рейса.

«Изначально вылететь самолет должен был в 14:30. Потом сообщили, что перенесли на 16:20. Затем время вылета меняли несколько раз. По последним данным, теперь вылет запланирован на 22:15», — рассказал один из пассажиров.

Информацию о задержке рейса URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта Кургана. На момент написания новости, самолет еще не прибыл из Москвы в Курган. В аэропорту отметили, что рейс перенесли на вечер. URA.RU направило запрос по теме в авиакомпанию Nordstar, отвечающую за рейс. На момент написания новости, ответ не был получен.

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Рейс из Кургана в Москву, назначенный на 25 ноября, задерживается на полдня. Об этом URA.RU сообщил пассажир рейса. «Изначально вылететь самолет должен был в 14:30. Потом сообщили, что перенесли на 16:20. Затем время вылета меняли несколько раз. По последним данным, теперь вылет запланирован на 22:15», — рассказал один из пассажиров. Информацию о задержке рейса URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта Кургана. На момент написания новости, самолет еще не прибыл из Москвы в Курган. В аэропорту отметили, что рейс перенесли на вечер. URA.RU направило запрос по теме в авиакомпанию Nordstar, отвечающую за рейс. На момент написания новости, ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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