Свердловских военных научили бороться с террористами

Для военнослужащих в Свердловской области провели антитеррористические учения. Военных учили тому, что делать после сигнала о террористической угрозе, сообщает пресс-служба минобороны РФ на официальном сайте.
«Военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника, разминирование транспортных средств и военных объектов, оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми „двойками“ и „тройками“», — рассказали в минобороны.
Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке: военные использовали средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки. Всего в тренировках задействовали около 70 единиц военной и специальной техники, а также порядка 300 военнослужащих из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
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