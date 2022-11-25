Свердловских военных научили бороться с террористами

25 ноября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Минобороны провело тренировки по антитеррору в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для военнослужащих в Свердловской области провели антитеррористические учения. Военных учили тому, что делать после сигнала о террористической угрозе, сообщает пресс-служба минобороны РФ на официальном сайте. «Военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника, разминирование транспортных средств и военных объектов, оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми „двойками“ и „тройками“», — рассказали в минобороны. Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке: военные использовали средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки. Всего в тренировках задействовали около 70 единиц военной и специальной техники, а также порядка 300 военнослужащих из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Для военнослужащих в Свердловской области провели антитеррористические учения. Военных учили тому, что делать после сигнала о террористической угрозе, сообщает пресс-служба минобороны РФ на официальном сайте. «Военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника, разминирование транспортных средств и военных объектов, оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми „двойками“ и „тройками“», — рассказали в минобороны. Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке: военные использовали средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки. Всего в тренировках задействовали около 70 единиц военной и специальной техники, а также порядка 300 военнослужащих из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.