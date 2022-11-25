Свердловских военных научили бороться с террористами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, оператор квадрокоптера, подготовка мобилизованных, военная специальность
Минобороны провело тренировки по антитеррору в Свердловской области Фото:

Для военнослужащих в Свердловской области провели антитеррористические учения. Военных учили тому, что делать после сигнала о террористической угрозе, сообщает пресс-служба минобороны РФ на официальном сайте.

«Военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника, разминирование транспортных средств и военных объектов, оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми „двойками“ и „тройками“», — рассказали в минобороны.

Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке: военные использовали средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки. Всего в тренировках задействовали около 70 единиц военной и специальной техники, а также порядка 300 военнослужащих из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Для военнослужащих в Свердловской области провели антитеррористические учения. Военных учили тому, что делать после сигнала о террористической угрозе, сообщает пресс-служба минобороны РФ на официальном сайте. «Военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника, разминирование транспортных средств и военных объектов, оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми „двойками“ и „тройками“», — рассказали в минобороны. Занятия проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке: военные использовали средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки. Всего в тренировках задействовали около 70 единиц военной и специальной техники, а также порядка 300 военнослужащих из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...